https://ria.ru/20241202/izrail-1986772653.html

Израиль развернул летевший над Сирией иранский самолет

Израиль развернул летевший над Сирией иранский самолет - РИА Новости, 02.12.2024

Израиль развернул летевший над Сирией иранский самолет

ВВС Израиля в ночь с субботы на воскресенье развернули летевший в воздушном пространстве Сирии самолет из Ирана из-за подозрения, что тот перевозил оружие для... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T00:01

2024-12-02T00:01

2024-12-02T00:01

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВВС Израиля в ночь с субботы на воскресенье развернули летевший в воздушном пространстве Сирии самолет из Ирана из-за подозрения, что тот перевозил оружие для ливанского движения "Хезболлах", пишет газета Times of Israel. "Истребители ВВС Израиля подлетели к иранскому самолету над Сирией и распорядились, чтобы он развернулся", - говорится в материале. По информации издания, через некоторое время после получения сообщения воздушное судно сменило курс. Газета отмечает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последние месяцы неоднократно заставляла иранские самолеты, летевшие в воздушном пространстве Сирии и Ирака, развернуться в связи с подозрением, что на борту могли перевозить оружие для "Хезболлах". В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.

https://ria.ru/20240928/izrail-1975196338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сирия, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024