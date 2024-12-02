Израиль развернул летевший над Сирией иранский самолет
Times of Israel: ВВС Израиля развернули летевший в Сирию самолет из Ирана
© Фото : соцсетиПожар на месте израильского авиаудара в провинции Хомс, Сирия
© Фото : соцсети
Пожар на месте израильского авиаудара в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВВС Израиля в ночь с субботы на воскресенье развернули летевший в воздушном пространстве Сирии самолет из Ирана из-за подозрения, что тот перевозил оружие для ливанского движения "Хезболлах", пишет газета Times of Israel.
"Истребители ВВС Израиля подлетели к иранскому самолету над Сирией и распорядились, чтобы он развернулся", - говорится в материале.
Израиль не даст "Хезболле" получать оружие через аэропорт Бейрута
28 сентября, 01:57
По информации издания, через некоторое время после получения сообщения воздушное судно сменило курс.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Израиль атаковал объекты в Сирии рядом с ливанской границей
30 ноября, 11:57