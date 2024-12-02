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Израиль развернул летевший над Сирией иранский самолет - РИА Новости, 02.12.2024
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00:01 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/izrail-1986772653.html
Израиль развернул летевший над Сирией иранский самолет
Израиль развернул летевший над Сирией иранский самолет - РИА Новости, 02.12.2024
Израиль развернул летевший над Сирией иранский самолет
ВВС Израиля в ночь с субботы на воскресенье развернули летевший в воздушном пространстве Сирии самолет из Ирана из-за подозрения, что тот перевозил оружие для... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:01
2024-12-02T00:01
в мире
израиль
сирия
ливан
биньямин нетаньяху
хезболла
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВВС Израиля в ночь с субботы на воскресенье развернули летевший в воздушном пространстве Сирии самолет из Ирана из-за подозрения, что тот перевозил оружие для ливанского движения "Хезболлах", пишет газета Times of Israel. "Истребители ВВС Израиля подлетели к иранскому самолету над Сирией и распорядились, чтобы он развернулся", - говорится в материале. По информации издания, через некоторое время после получения сообщения воздушное судно сменило курс. Газета отмечает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последние месяцы неоднократно заставляла иранские самолеты, летевшие в воздушном пространстве Сирии и Ирака, развернуться в связи с подозрением, что на борту могли перевозить оружие для "Хезболлах". В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
https://ria.ru/20240928/izrail-1975196338.html
https://ria.ru/20241130/izrail-1986616527.html
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в мире, израиль, сирия, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль развернул летевший над Сирией иранский самолет

Times of Israel: ВВС Израиля развернули летевший в Сирию самолет из Ирана

© Фото : соцсетиПожар на месте израильского авиаудара в провинции Хомс, Сирия
Пожар на месте израильского авиаудара в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : соцсети
Пожар на месте израильского авиаудара в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВВС Израиля в ночь с субботы на воскресенье развернули летевший в воздушном пространстве Сирии самолет из Ирана из-за подозрения, что тот перевозил оружие для ливанского движения "Хезболлах", пишет газета Times of Israel.
"Истребители ВВС Израиля подлетели к иранскому самолету над Сирией и распорядились, чтобы он развернулся", - говорится в материале.
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По информации издания, через некоторое время после получения сообщения воздушное судно сменило курс.
Газета отмечает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последние месяцы неоднократно заставляла иранские самолеты, летевшие в воздушном пространстве Сирии и Ирака, развернуться в связи с подозрением, что на борту могли перевозить оружие для "Хезболлах".
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
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