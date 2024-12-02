https://ria.ru/20241202/iran-1986904062.html

Путин обсудил с президентом Ирана развитие сотрудничества

Путин обсудил с президентом Ирана развитие сотрудничества - РИА Новости, 02.12.2024

Путин обсудил с президентом Ирана развитие сотрудничества

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества РФ и Ирана в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:26

2024-12-02T16:26

2024-12-02T16:26

россия

иран

казань

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества РФ и Ирана в различных областях, намечен план дальнейших контактов, сообщается на сайте Кремля. "Обсуждены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных областях, в том числе с учетом договоренностей Владимира Путина и Масуда Пезешкиана по итогам переговоров в Казани 23 октября", - говорится в сообщении. В ходе разговора также был намечен план дальнейших контактов между двумя лидерами и на других уровнях.

https://ria.ru/20241202/siriya-1986856338.html

россия

иран

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россия, иран, казань, владимир путин, масуд пезешкиан