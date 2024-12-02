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Путин обсудил с президентом Ирана развитие сотрудничества - РИА Новости, 02.12.2024
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16:26 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/iran-1986904062.html
Путин обсудил с президентом Ирана развитие сотрудничества
Путин обсудил с президентом Ирана развитие сотрудничества - РИА Новости, 02.12.2024
Путин обсудил с президентом Ирана развитие сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества РФ и Ирана в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:26
2024-12-02T16:26
россия
иран
казань
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества РФ и Ирана в различных областях, намечен план дальнейших контактов, сообщается на сайте Кремля. "Обсуждены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных областях, в том числе с учетом договоренностей Владимира Путина и Масуда Пезешкиана по итогам переговоров в Казани 23 октября", - говорится в сообщении. В ходе разговора также был намечен план дальнейших контактов между двумя лидерами и на других уровнях.
https://ria.ru/20241202/siriya-1986856338.html
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россия, иран, казань, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, Казань, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин обсудил с президентом Ирана развитие сотрудничества

Путин и Пезешкиан обсудили сотрудничество России и Ирана в различных областях

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества РФ и Ирана в различных областях, намечен план дальнейших контактов, сообщается на сайте Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных областях, в том числе с учетом договоренностей Владимира Путина и Масуда Пезешкиана по итогам переговоров в Казани 23 октября", - говорится в сообщении.
В ходе разговора также был намечен план дальнейших контактов между двумя лидерами и на других уровнях.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Президенты Сирии и Ирана провели переговоры
Вчера, 13:30
 
РоссияИранКазаньВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
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