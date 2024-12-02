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В Ираке опровергли сообщения о переброске войск в Сирию - РИА Новости, 02.12.2024
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18:59 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/irak-1986945906.html
В Ираке опровергли сообщения о переброске войск в Сирию
В Ираке опровергли сообщения о переброске войск в Сирию - РИА Новости, 02.12.2024
В Ираке опровергли сообщения о переброске войск в Сирию
Глава совета шиитского вооруженного формирования "Аль-Хашед аш-Шааби" Фалих Аль-Файяд опроверг сообщения о переброске вооруженных отрядов в Сирию, сообщает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:59
2024-12-02T18:59
в мире
сирия
алеппо
хама (мухафаза)
аль-хашд аш-шааби
хезболла
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 2 ноя - РИА Новости. Глава совета шиитского вооруженного формирования "Аль-Хашед аш-Шааби" Фалих Аль-Файяд опроверг сообщения о переброске вооруженных отрядов в Сирию, сообщает иракский телеканал Al Sumaria. "Глава совета "Аль-Хашед аш-Шааби" опроверг какую-либо переброску сил ополчения на территорию Сирии", - пишет телеканал на своем официальном сайте. "Аль-Хашд аш-Шааби" действует согласно указаниям главнокомандующего вооруженных сил, которые включают в себя усиление присутствия на линиях фронта для обеспечения безопасности и стабильности", - цитирует Аль-Файяда телеканал. Представитель руководства шиитского формирования также отметил, что происходящие в последние дни события в Сирии напрямую влияют на национальную безопасность Ирака. Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник сообщил, что бойцы иракских шиитских формирований вошли на территорию соседней Сирии для оказания поддержки правительственным войскам после нападения террористов на провинции Алеппо и Идлиб. Со слов источника телеканала, десятки бойцов иракских шиитских формирований "силы народной мобилизации" и "Катаиб Хезболлах", а также бойцы движения "Фатемиюн" пересекли границу вблизи города Абу-Камаль, и движутся в направлении севера Сирии и города Хама. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241201/siriya-1986769685.html
https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html
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сирия
алеппо
хама (мухафаза)
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в мире, сирия, алеппо, хама (мухафаза), аль-хашд аш-шааби, хезболла, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Алеппо, Хама (мухафаза), Аль-Хашд аш-Шааби, Хезболла, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Ираке опровергли сообщения о переброске войск в Сирию

Глава совета "Аль-Хашед аш-Шааби" опроверг сообщения о переброске войск в Сирию

© AP Photo / Ghaith AlsayedТеррористы в районе Алеппо
Террористы в районе Алеппо - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Террористы в районе Алеппо
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БЕЙРУТ, 2 ноя - РИА Новости. Глава совета шиитского вооруженного формирования "Аль-Хашед аш-Шааби" Фалих Аль-Файяд опроверг сообщения о переброске вооруженных отрядов в Сирию, сообщает иракский телеканал Al Sumaria.
"Глава совета "Аль-Хашед аш-Шааби" опроверг какую-либо переброску сил ополчения на территорию Сирии", - пишет телеканал на своем официальном сайте.
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"Аль-Хашд аш-Шааби" действует согласно указаниям главнокомандующего вооруженных сил, которые включают в себя усиление присутствия на линиях фронта для обеспечения безопасности и стабильности", - цитирует Аль-Файяда телеканал.
Представитель руководства шиитского формирования также отметил, что происходящие в последние дни события в Сирии напрямую влияют на национальную безопасность Ирака.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник сообщил, что бойцы иракских шиитских формирований вошли на территорию соседней Сирии для оказания поддержки правительственным войскам после нападения террористов на провинции Алеппо и Идлиб.
Со слов источника телеканала, десятки бойцов иракских шиитских формирований "силы народной мобилизации" и "Катаиб Хезболлах", а также бойцы движения "Фатемиюн" пересекли границу вблизи города Абу-Камаль, и движутся в направлении севера Сирии и города Хама.
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Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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