https://ria.ru/20241202/irak-1986930292.html

Ирак укрепил границу с Сирией на фоне последних событий в Сирии

Ирак укрепил границу с Сирией на фоне последних событий в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024

Ирак укрепил границу с Сирией на фоне последних событий в Сирии

Иракские власти укрепили границу с Сирией армейскими бронетанковыми подразделениями на фоне последних событий в Сирии, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:51

2024-12-02T18:51

2024-12-02T18:51

в мире

алеппо

сирия

хама (мухафаза)

обострение ситуации в сирии — 2024

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ДОХА, 2 ноя - РИА Новости. Иракские власти укрепили границу с Сирией армейскими бронетанковыми подразделениями на фоне последних событий в Сирии, сообщил в своем Telegram-канале представитель главнокомандующего иракской армией Яхья Расул. "Бронетанковые подразделения доблестной иракской армии выдвинулись на поддержку открытых участков границы от города Эль-Каима на юге до границы с Иорданией, предварительно укрепив сектор на северо-западе провинции Нейнава бронетанковыми и механизированными частями". Ранее член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Ясир Ватут сообщал РИА Новости, что правительство Ирака приняло все необходимые меры для защиты границ и не испытывает опасений относительно последних событий в Сирии. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241202/siriya-1986854239.html

https://ria.ru/20241201/irak-1986746161.html

https://ria.ru/20241201/irak-1986758231.html

алеппо

сирия

хама (мухафаза)

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в мире, алеппо, сирия, хама (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024