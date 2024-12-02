Ирак укрепил границу с Сирией на фоне последних событий в Сирии
Армия Ирака укрепила границу с Сирией бронетанковыми подразделениями
© AP Photo / Lefteris PitarakisМужчина с флагом Ирака
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Мужчина с флагом Ирака . Архивное фото
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ДОХА, 2 ноя - РИА Новости. Иракские власти укрепили границу с Сирией армейскими бронетанковыми подразделениями на фоне последних событий в Сирии, сообщил в своем Telegram-канале представитель главнокомандующего иракской армией Яхья Расул.
"Бронетанковые подразделения доблестной иракской армии выдвинулись на поддержку открытых участков границы от города Эль-Каима на юге до границы с Иорданией, предварительно укрепив сектор на северо-западе провинции Нейнава бронетанковыми и механизированными частями".
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
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Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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