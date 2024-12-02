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Ирак укрепил границу с Сирией на фоне последних событий в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
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18:51 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/irak-1986930292.html
Ирак укрепил границу с Сирией на фоне последних событий в Сирии
Ирак укрепил границу с Сирией на фоне последних событий в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
Ирак укрепил границу с Сирией на фоне последних событий в Сирии
Иракские власти укрепили границу с Сирией армейскими бронетанковыми подразделениями на фоне последних событий в Сирии, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:51
2024-12-02T18:51
в мире
алеппо
сирия
хама (мухафаза)
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849261673_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_0ddbb31642541ab204098a1aa9bd19ed.jpg
ДОХА, 2 ноя - РИА Новости. Иракские власти укрепили границу с Сирией армейскими бронетанковыми подразделениями на фоне последних событий в Сирии, сообщил в своем Telegram-канале представитель главнокомандующего иракской армией Яхья Расул. "Бронетанковые подразделения доблестной иракской армии выдвинулись на поддержку открытых участков границы от города Эль-Каима на юге до границы с Иорданией, предварительно укрепив сектор на северо-западе провинции Нейнава бронетанковыми и механизированными частями". Ранее член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Ясир Ватут сообщал РИА Новости, что правительство Ирака приняло все необходимые меры для защиты границ и не испытывает опасений относительно последних событий в Сирии. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241202/siriya-1986854239.html
https://ria.ru/20241201/irak-1986746161.html
https://ria.ru/20241201/irak-1986758231.html
алеппо
сирия
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в мире, алеппо, сирия, хама (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Сирия, Хама (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Ирак укрепил границу с Сирией на фоне последних событий в Сирии

Армия Ирака укрепила границу с Сирией бронетанковыми подразделениями

© AP Photo / Lefteris PitarakisМужчина с флагом Ирака
Мужчина с флагом Ирака - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Мужчина с флагом Ирака . Архивное фото
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ДОХА, 2 ноя - РИА Новости. Иракские власти укрепили границу с Сирией армейскими бронетанковыми подразделениями на фоне последних событий в Сирии, сообщил в своем Telegram-канале представитель главнокомандующего иракской армией Яхья Расул.
"Бронетанковые подразделения доблестной иракской армии выдвинулись на поддержку открытых участков границы от города Эль-Каима на юге до границы с Иорданией, предварительно укрепив сектор на северо-западе провинции Нейнава бронетанковыми и механизированными частями".
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Иракские шиитские группировки вошли на территорию Сирии, сообщили СМИ
Вчера, 13:18
Ранее член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Ясир Ватут сообщал РИА Новости, что правительство Ирака приняло все необходимые меры для защиты границ и не испытывает опасений относительно последних событий в Сирии.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Ирак. Город Багдад - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
В Ираке назвали активность террористов в Сирии делом рук США
1 декабря, 18:51
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Иракский парламент - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Ирак не опасается происходящего в Сирии, заявил депутат
1 декабря, 20:56
 
В миреАлеппоСирияХама (мухафаза)Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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