https://ria.ru/20241202/intel-1986915514.html

Гендиректор Intel покинул пост

Гендиректор Intel покинул пост - РИА Новости, 02.12.2024

Гендиректор Intel покинул пост

Пэт Гельзингер (Pat Gelsinger) покинул пост генерального директора американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:08

2024-12-02T17:08

2024-12-02T17:08

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пэт Гельзингер (Pat Gelsinger) покинул пост генерального директора американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, следует из пресс-релиза компании. "Корпорация Intel объявила о том, что генеральный директор Пэт Гельзингер ушел в отставку после карьеры более чем в 40 лет и вышел из состава совета директоров 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. Пэт Гельзингер начал свою карьеру в Intel в 1979 году, в должность генерального директора компании вступил в феврале 2021 года. Компания также объявила, что временно исполнять обязанности гендиректора будут вице-президент и финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner), а также руководитель подразделения Intel Products Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus). Кроме того, временным исполнительным председателем совета директоров Intel станет Фрэнк Йери (Frank Yeary), занимающий должность независимого председателя совета. Отмечается, что совет директоров Intel сформировал комитет по поиску нового генерального директора и будет "оперативно работать над поиском постоянного преемника Гельзингера". Акции Intel на предварительных торгах в США дорожают на 4%. Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.

https://ria.ru/20240917/intel-1973114825.html

https://ria.ru/20240406/intel-1938212882.html

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технологии, сша, в мире, intel corporation