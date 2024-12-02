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Гендиректор Intel покинул пост - РИА Новости, 02.12.2024
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17:08 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/intel-1986915514.html
Гендиректор Intel покинул пост
Гендиректор Intel покинул пост - РИА Новости, 02.12.2024
Гендиректор Intel покинул пост
Пэт Гельзингер (Pat Gelsinger) покинул пост генерального директора американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:08
2024-12-02T17:08
технологии
сша
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пэт Гельзингер (Pat Gelsinger) покинул пост генерального директора американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, следует из пресс-релиза компании. "Корпорация Intel объявила о том, что генеральный директор Пэт Гельзингер ушел в отставку после карьеры более чем в 40 лет и вышел из состава совета директоров 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. Пэт Гельзингер начал свою карьеру в Intel в 1979 году, в должность генерального директора компании вступил в феврале 2021 года. Компания также объявила, что временно исполнять обязанности гендиректора будут вице-президент и финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner), а также руководитель подразделения Intel Products Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus). Кроме того, временным исполнительным председателем совета директоров Intel станет Фрэнк Йери (Frank Yeary), занимающий должность независимого председателя совета. Отмечается, что совет директоров Intel сформировал комитет по поиску нового генерального директора и будет "оперативно работать над поиском постоянного преемника Гельзингера". Акции Intel на предварительных торгах в США дорожают на 4%. Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
https://ria.ru/20240917/intel-1973114825.html
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технологии, сша, в мире, intel corporation
Технологии, США, В мире, Intel Corporation
Гендиректор Intel покинул пост

Пэт Гельзингер покинул пост генерального директора Intel

© Getty Images / picture alliance/Andrej SokolowПэт Гельзингер
Пэт Гельзингер - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Getty Images / picture alliance/Andrej Sokolow
Пэт Гельзингер . Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пэт Гельзингер (Pat Gelsinger) покинул пост генерального директора американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, следует из пресс-релиза компании.
"Корпорация Intel объявила о том, что генеральный директор Пэт Гельзингер ушел в отставку после карьеры более чем в 40 лет и вышел из состава совета директоров 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. Пэт Гельзингер начал свою карьеру в Intel в 1979 году, в должность генерального директора компании вступил в феврале 2021 года.
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Компания также объявила, что временно исполнять обязанности гендиректора будут вице-президент и финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner), а также руководитель подразделения Intel Products Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus). Кроме того, временным исполнительным председателем совета директоров Intel станет Фрэнк Йери (Frank Yeary), занимающий должность независимого председателя совета.
Отмечается, что совет директоров Intel сформировал комитет по поиску нового генерального директора и будет "оперативно работать над поиском постоянного преемника Гельзингера".
Акции Intel на предварительных торгах в США дорожают на 4%.
Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
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