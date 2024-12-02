https://ria.ru/20241202/herson-1986824489.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 02.12.2024

В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил в Telegram украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:33

2024-12-02T11:33

2024-12-02T12:13

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил в Telegram украинский телеканал "Общественное"."В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на подконтрольной Киеву территории Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.Накануне в Херсоне также гремели взрывы, назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении критической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241202/ternopol-1986791412.html

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