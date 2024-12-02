Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 02.12.2024 (обновлено: 12:13 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/herson-1986824489.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 02.12.2024
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил в Telegram украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:33
2024-12-02T12:13
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
взрывы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил в Telegram украинский телеканал "Общественное"."В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на подконтрольной Киеву территории Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.Накануне в Херсоне также гремели взрывы, назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении критической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241202/ternopol-1986791412.html
https://ria.ru/20241130/svet-1986632996.html
херсон
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, взрывы
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, взрывы
В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил в Telegram украинский телеканал "Общественное".
Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Российские войска нанесли удары в районе вокзала в Тернополе
Вчера, 07:47
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на подконтрольной Киеву территории Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.
Накануне в Херсоне также гремели взрывы, назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении критической инфраструктуры.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Лампы - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области ввели отключения света
30 ноября, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинавзрывы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала