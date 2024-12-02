В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил в Telegram украинский телеканал "Общественное".
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на подконтрольной Киеву территории Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.
Накануне в Херсоне также гремели взрывы, назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении критической инфраструктуры.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.