https://ria.ru/20241202/hegset-1986941775.html

Кандидата на пост главы Пентагона ранее увольняли за пьянство, пишут СМИ

Кандидата на пост главы Пентагона ранее увольняли за пьянство, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024

Кандидата на пост главы Пентагона ранее увольняли за пьянство, пишут СМИ

Кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета ранее уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:21

2024-12-02T19:21

2024-12-02T19:21

в мире

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986940161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_197742ebd51c275161c41050494cc0be.jpg

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета ранее уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств, сообщил в понедельник журнал New Yorker, ссылаясь на бывших сотрудников этих организаций. Трамп ранее предложил отдать должность министра обороны телеведущему и бывшему военному Питу Хегсету. Это решение вызвало шок в Вашингтоне, сообщает издание Politico. По словам неназванного лоббиста в сфере оборонной промышленности, в отрасли надеялись, что новым главой Пентагона станет человек с действительно обширным опытом в обороне. "Ряд документов, подтвержденных рассказами бывших коллег, указывают на то, что Хегсет был вынужден уйти в отставку по решению обеих некоммерческих правозащитных организаций, которыми он руководил — "Ветераны за свободу" и "Обеспокоенные ветераны за Америку" — из-за серьезных обвинений в финансовых махинациях, сексуальных непристойностях и личных проступках", - сообщает издание. Бывшие сотрудники НКО "Обеспокоенные ветераны за Америку" собрали семистраничный доклад о непристойном поведении Хегсета и направили его руководству организации в феврале 2015 года. В январе 2016 года Хегсет якобы под давлением был вынужден тихо уйти из организации, созданной семьей миллиардеров Кох. "Я видел(а) его пьяным так много раз. Я видел(а), как его приходилось тащить не несколько, а множество раз. Если он окажется в Пентагоне, это будет страшно", - заявил журналу один из источников того доклада из числа бывших сотрудников НКО. Адвокат Хегсета заявил, что его клиент не будет комментировать данную информация, которая, по его словам, исходит от "мелочного, завистливого и недовольного бывшего коллеги". Ранее газета Washington Post, ссылаясь на документы в ее распоряжении, сообщила, что в 2017 году на тот момент коллега Хегсета обвинила его в изнасиловании после распития алкогольных напитков в баре. Адвокаты Хегсета заявили, что их клиент невиновен и, контакт произошел по обоюдному согласию. Газета утверждает, что в 2020 году Хегсет заплатил бывшей коллеге компенсацию за молчание, чтобы не поднимать скандал и не потерять работу на телеканале Fox News.

https://ria.ru/20241122/bondi-1985187133.html

https://ria.ru/20241115/tramp-1983859441.html

https://ria.ru/20241115/proverki-1983999537.html

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), министерство обороны сша