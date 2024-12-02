https://ria.ru/20241202/hamas-1986958692.html

ХАМАС заявило о гибели 33 израильских заложников в секторе Газа

ХАМАС заявило о гибели 33 израильских заложников в секторе Газа - РИА Новости, 02.12.2024

ХАМАС заявило о гибели 33 израильских заложников в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС заявило, что 33 израильских заложника погибли в секторе Газа из-за действий Израиля с октября 2023 года. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T20:25

2024-12-02T20:25

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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что 33 израильских заложника погибли в секторе Газа из-за действий Израиля с октября 2023 года. "Тридцать три сионистских (израильских – ред.) пленных погибли, следы некоторых потерялись из-за преступника (премьера Израиля Биньямина – ред.) Нетаньяху и его фашистской армии", - говорится в заявлении ХАМАС. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 400 дней. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105,3 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241123/khamas-1985349596.html

https://ria.ru/20241127/mchs-1985959354.html

https://ria.ru/20241107/gaza-1982525413.html

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