https://ria.ru/20241202/gruziya-1986976211.html

Протестующие в Тбилиси заняли часть центра города

Протестующие в Тбилиси заняли часть центра города - РИА Новости, 02.12.2024

Протестующие в Тбилиси заняли часть центра города

В Тбилиси участники митинга, проходившего у парламента страны, заняли часть проспекта Руставели и соседней площади Первой Республики, передает корреспондент РИА РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:06

2024-12-02T22:06

2024-12-02T22:45

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ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. В Тбилиси участники митинга, проходившего у парламента страны, заняли часть проспекта Руставели и соседней площади Первой Республики, передает корреспондент РИА Новости. Пока одни протестующие продолжают обстреливать спецназ при помощи пиротехники, другие пытаются возводить баррикады из подручных средств. Дорожное движение в центре города частично парализовано.Очередная акция перед зданием высшего законодательного органа Грузии началась в понедельник вечером. Манифестанты бросали петарды в силовиков, а те отгоняли их водой из пожарного шланга. Как сообщили в МВД республики, в полицейских кидали камни и стеклянные бутылки.В итоге спецназ разогнал митингующих, которые тем не менее рассеялись по соседним улицам или направились дальше от парламента по проспекту.Что происходит в ГрузииНовая серия протестов стартовала в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству республики в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, и периодически — слезоточивый газ.По информации МВД Грузии, за участие в беспорядках задержали более 200 человек.Массовые акции стали регулярно проходить в республике после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные партии, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призывали сторонников выходить на митинги. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям своих сторонников.

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986865306.html

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Спецназ применил слезоточивый газ на акции в Тбилиси Спецназ продолжает отодвигать протестующих дальше по проспекту Руставели, используя слезоточивый газ. 2024-12-02T22:06 true PT0M29S

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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз