Протестующие в Тбилиси заняли часть центра города

Оттесненные от парламента протестующие заняли часть центра Тбилиси
Что происходит в Грузии
26 октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.
26 октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.
28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.
28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.
В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.
В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.
На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.
На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.
Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.
Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.
Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.
Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.
Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.
Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.
На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.
На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.
Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.
Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.
В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.
В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.
На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.
На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.
26 октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.
28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.
В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.
На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.
Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.
Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.
Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.
На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.
Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.
В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.
На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.