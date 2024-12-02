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Протестующие в Тбилиси заняли часть центра города - РИА Новости, 02.12.2024
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22:06 02.12.2024 (обновлено: 22:45 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986976211.html
Протестующие в Тбилиси заняли часть центра города
Протестующие в Тбилиси заняли часть центра города - РИА Новости, 02.12.2024
Протестующие в Тбилиси заняли часть центра города
В Тбилиси участники митинга, проходившего у парламента страны, заняли часть проспекта Руставели и соседней площади Первой Республики, передает корреспондент РИА РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:06
2024-12-02T22:45
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
тбилиси
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. В Тбилиси участники митинга, проходившего у парламента страны, заняли часть проспекта Руставели и соседней площади Первой Республики, передает корреспондент РИА Новости. Пока одни протестующие продолжают обстреливать спецназ при помощи пиротехники, другие пытаются возводить баррикады из подручных средств. Дорожное движение в центре города частично парализовано.Очередная акция перед зданием высшего законодательного органа Грузии началась в понедельник вечером. Манифестанты бросали петарды в силовиков, а те отгоняли их водой из пожарного шланга. Как сообщили в МВД республики, в полицейских кидали камни и стеклянные бутылки.В итоге спецназ разогнал митингующих, которые тем не менее рассеялись по соседним улицам или направились дальше от парламента по проспекту.Что происходит в ГрузииНовая серия протестов стартовала в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству республики в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, и периодически — слезоточивый газ.По информации МВД Грузии, за участие в беспорядках задержали более 200 человек.Массовые акции стали регулярно проходить в республике после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные партии, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призывали сторонников выходить на митинги. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям своих сторонников.
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986865306.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Спецназ применил слезоточивый газ на акции в Тбилиси
Спецназ продолжает отодвигать протестующих дальше по проспекту Руставели, используя слезоточивый газ.
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
Протестующие в Тбилиси заняли часть центра города

Оттесненные от парламента протестующие заняли часть центра Тбилиси

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. В Тбилиси участники митинга, проходившего у парламента страны, заняли часть проспекта Руставели и соседней площади Первой Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Пока одни протестующие продолжают обстреливать спецназ при помощи пиротехники, другие пытаются возводить баррикады из подручных средств. Дорожное движение в центре города частично парализовано.
Очередная акция перед зданием высшего законодательного органа Грузии началась в понедельник вечером. Манифестанты бросали петарды в силовиков, а те отгоняли их водой из пожарного шланга. Как сообщили в МВД республики, в полицейских кидали камни и стеклянные бутылки.
В итоге спецназ разогнал митингующих, которые тем не менее рассеялись по соседним улицам или направились дальше от парламента по проспекту.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Настало время": президент Грузии сделала неожиданное заявление о протестах
Вчера, 14:05

Что происходит в Грузии

Новая серия протестов стартовала в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству республики в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, и периодически — слезоточивый газ.
По информации МВД Грузии, за участие в беспорядках задержали более 200 человек.
Массовые акции стали регулярно проходить в республике после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные партии, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призывали сторонников выходить на митинги. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям своих сторонников.
Кадры из эпицентра акции протеста оппозиции в Тбилиси
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

26 октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

26 октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Демонстранты спускаются по эскалатору на станции метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.

Демонстранты во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
12 из 12

26 октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 12

28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 12

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 12

На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 12

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 12

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 12

Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 12

На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 12

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 12

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 12

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 12

На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
В миреГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024ТбилисиИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЕвросоюз
 
 
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