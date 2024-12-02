https://ria.ru/20241202/gruziya-1986971977.html

Спецназ разогнал протестующих у парламента в Тбилиси

Спецназ разогнал протестующих у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024

Спецназ разогнал протестующих у парламента в Тбилиси

В Тбилиси спецназ разогнал сторонников оппозиции, проводивших акцию протеста перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T21:07

2024-12-02T21:07

2024-12-02T21:44

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ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. В Тбилиси спецназ разогнал сторонников оппозиции, проводивших акцию протеста перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости.Для этого силовики использовали спецтехнику, а также проводили задержания участников беспорядков.Митингующие рассеялись по соседним улицам или направились дальше от парламента по проспекту.Очередная акция перед зданием высшего законодательного органа Грузии началась в понедельник вечером. Манифестанты бросали петарды в бойцов спецназа, а те, в свою очередь, отгоняли их водой из пожарного шланга. Как сообщили в МВД республики, в полицейских кидали камни и стеклянные бутылки."Кроме того, в СМИ было четко видно, что участники митинга вооружены различными запрещенными предметами, которые они активно используют против полиции", — говорится в заявлении ведомства. Что происходит в ГрузииНовая серия протестов стартовала в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству республики в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, и периодически — слезоточивый газ.По информации МВД Грузии, за участие в беспорядках задержали более 200 человек.Массовые акции стали регулярно проходить в республике после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные партии, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призывали сторонников выходить на митинги. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям своих сторонников.

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986865306.html

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Спецназ разгоняет митинг оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси Спецназ начал разгонять митинг оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси, а также задерживать его участников, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-02T21:07 true PT0M06S

Протестующих вытесняют с территории перед зданием парламента в Тбилиси Протестующих вытесняют с территории перед зданием парламента в Тбилиси. 2024-12-02T21:07 true PT0M14S

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