https://ria.ru/20241202/gruziya-1986865306.html

"Настало время": президент Грузии сделала неожиданное заявление о протестах

"Настало время": президент Грузии сделала неожиданное заявление о протестах - РИА Новости, 02.12.2024

"Настало время": президент Грузии сделала неожиданное заявление о протестах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети X призвала школы вовлечься в акции протеста против действующего правительства. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:05

2024-12-02T14:05

2024-12-02T14:59

в мире

грузия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

евросоюз

парламентские выборы в грузии — 2024

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети X призвала школы вовлечься в акции протеста против действующего правительства."После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии", — написала она.Пользователи социальной сети негативно отреагировали на идею главы государства, осудив использование детей в политических процессах.В субботу Зурабишвили заявила, что не уйдет в отставку до избрания нового состава парламента, результаты прошедших выборов в Грузии она считает нелегитимными.Массовые протесты начались после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Очередная серия митингов оппозиции началась 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту. После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали.

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986847305.html

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986802253.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024