"Настало время": президент Грузии сделала неожиданное заявление о протестах
Президент Грузии Зурабишвили призвала школы присоединиться к протестам
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети X призвала школы вовлечься в акции протеста против действующего правительства.
"После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии", — написала она.
Пользователи социальной сети негативно отреагировали на идею главы государства, осудив использование детей в политических процессах.
В субботу Зурабишвили заявила, что не уйдет в отставку до избрания нового состава парламента, результаты прошедших выборов в Грузии она считает нелегитимными.
Массовые протесты начались после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
Очередная серия митингов оппозиции началась 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту. После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали.