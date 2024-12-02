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В Кремле прокомментировали сообщения о задержании россиян в Грузии - РИА Новости, 02.12.2024
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12:37 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986843443.html
В Кремле прокомментировали сообщения о задержании россиян в Грузии
В Кремле прокомментировали сообщения о задержании россиян в Грузии - РИА Новости, 02.12.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о задержании россиян в Грузии
В Кремле не располагают информацией о личностях задержанных в Грузии россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:37
2024-12-02T12:37
в мире
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россия
тбилиси
дмитрий песков
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о личностях задержанных в Грузии россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее грузинская провластная телекомпания "Имеди" сообщила, что восемь граждан России задержаны за факты нападения на правоохранителей в ходе прошедшей акции оппозиционеров в Тбилиси. "Мы не располагаем информацией, что это за люди. Но, с другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны. Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет обеспечить контакты о получении информации о том, что вменяется в вину этих граждан", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, известно ли что-то о дальнейшей судьбе задержанных в Грузии россиян, как в Кремле воспринимают участие граждан РФ в протестах по сценарию украинского Майдана.
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в мире, грузия, россия, тбилиси, дмитрий песков, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Дмитрий Песков, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
В Кремле прокомментировали сообщения о задержании россиян в Грузии

Песков: у Кремля нет данных о личностях задержанных в Грузии россиян

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о личностях задержанных в Грузии россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее грузинская провластная телекомпания "Имеди" сообщила, что восемь граждан России задержаны за факты нападения на правоохранителей в ходе прошедшей акции оппозиционеров в Тбилиси.
"Мы не располагаем информацией, что это за люди. Но, с другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны. Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет обеспечить контакты о получении информации о том, что вменяется в вину этих граждан", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, известно ли что-то о дальнейшей судьбе задержанных в Грузии россиян, как в Кремле воспринимают участие граждан РФ в протестах по сценарию украинского Майдана.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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30 ноября, 08:00
 
В миреГрузияРоссияТбилисиДмитрий ПесковПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024
 
 
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