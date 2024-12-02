https://ria.ru/20241202/gruziya-1986843443.html

В Кремле прокомментировали сообщения о задержании россиян в Грузии

В Кремле прокомментировали сообщения о задержании россиян в Грузии - РИА Новости, 02.12.2024

В Кремле прокомментировали сообщения о задержании россиян в Грузии

В Кремле не располагают информацией о личностях задержанных в Грузии россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:37

2024-12-02T12:37

2024-12-02T12:37

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о личностях задержанных в Грузии россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее грузинская провластная телекомпания "Имеди" сообщила, что восемь граждан России задержаны за факты нападения на правоохранителей в ходе прошедшей акции оппозиционеров в Тбилиси. "Мы не располагаем информацией, что это за люди. Но, с другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны. Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет обеспечить контакты о получении информации о том, что вменяется в вину этих граждан", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, известно ли что-то о дальнейшей судьбе задержанных в Грузии россиян, как в Кремле воспринимают участие граждан РФ в протестах по сценарию украинского Майдана.

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Ольга Фомченкова

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