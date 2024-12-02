https://ria.ru/20241202/gruziya-1986843443.html
В Кремле прокомментировали сообщения о задержании россиян в Грузии
В Кремле прокомментировали сообщения о задержании россиян в Грузии - РИА Новости, 02.12.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о задержании россиян в Грузии
В Кремле не располагают информацией о личностях задержанных в Грузии россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:37
2024-12-02T12:37
2024-12-02T12:37
в мире
грузия
россия
тбилиси
дмитрий песков
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986414017_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c724eaa3611e02ace1a9a1e23cffd6af.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о личностях задержанных в Грузии россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее грузинская провластная телекомпания "Имеди" сообщила, что восемь граждан России задержаны за факты нападения на правоохранителей в ходе прошедшей акции оппозиционеров в Тбилиси. "Мы не располагаем информацией, что это за люди. Но, с другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны. Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет обеспечить контакты о получении информации о том, что вменяется в вину этих граждан", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, известно ли что-то о дальнейшей судьбе задержанных в Грузии россиян, как в Кремле воспринимают участие граждан РФ в протестах по сценарию украинского Майдана.
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
грузия
россия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986414017_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e0709cfe8a7af2b93146614788a6d99b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия, тбилиси, дмитрий песков, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Дмитрий Песков, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
В Кремле прокомментировали сообщения о задержании россиян в Грузии
Песков: у Кремля нет данных о личностях задержанных в Грузии россиян