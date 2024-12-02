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После митинга в Тбилиси госпитализировали около 40 человек

После митинга в Тбилиси госпитализировали около 40 человек - РИА Новости, 02.12.2024

После митинга в Тбилиси госпитализировали около 40 человек

Почти 40 человек оказались в больницах после митинга в Тбилиси, среди них полицейские с серьезными травмами, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:06

2024-12-02T12:06

2024-12-02T12:37

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парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. Почти 40 человек оказались в больницах после митинга в Тбилиси, среди них полицейские с серьезными травмами, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе."На данный момент за минувшую ночь в клиники доставлены 37 человек. Из них 24 протестующих, 12 человек — полицейские. Травмы, которые получили полицейские, довольно серьезные, у них травм больше, чем у граждан. Сотрудники полиции получили травмы, вызванные, среди прочего, бросанием в них тяжелыми металлическими предметами", — сказал он.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе и с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в том числе водометы и периодически — слезоточивый газ. По информации МВД Грузии, за участие в беспорядках задержали более 200 человек.Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца, после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие бросают в полицейских "коктейли Молотова" Протестующие начали бросать в полицейских "коктейли Молотова" 2024-12-02T12:06 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024