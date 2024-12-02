После митинга в Тбилиси госпитализировали около 40 человек

Минздрав сообщил о 37 госпитализированных за ночь после митинга в Тбилиси
"На данный момент за минувшую ночь в клиники доставлены 37 человек. Из них 24 протестующих, 12 человек — полицейские. Травмы, которые получили полицейские, довольно серьезные, у них травм больше, чем у граждан. Сотрудники полиции получили травмы, вызванные, среди прочего, бросанием в них тяжелыми металлическими предметами", — сказал он.
Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.
Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.
К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.
К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.
На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.
От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.
От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.
Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.
Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.
Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.
Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.
Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.
Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.
Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.
Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.
Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.
К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.
На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.
От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.
Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.
Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.
Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.
Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.