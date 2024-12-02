https://ria.ru/20241202/gruziya-1986826626.html
Кобахидзе рассказал о работе МВД Грузии на акциях протеста
Кобахидзе рассказал о работе МВД Грузии на акциях протеста - РИА Новости, 02.12.2024
Кобахидзе рассказал о работе МВД Грузии на акциях протеста
МВД Грузии в ходе наведения порядка на акциях протеста действует более профессионально, чем правоохранители в странах Европы, заявил премьер страны Ираклий... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:42
2024-12-02T11:42
2024-12-02T12:31
в мире
грузия
европа
ираклий кобахидзе
вахтанг гомелаури
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986748371_0:243:3209:2048_1920x0_80_0_0_da585d01c38b50cae679429fa966edb5.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. МВД Грузии в ходе наведения порядка на акциях протеста действует более профессионально, чем правоохранители в странах Европы, заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе. "Мы знаем ряд фактов о том, что пришлось перенести полиции в эти дни. Это были самые страшные оскорбления, самые страшные физические нападения на полицию, но в итоге МВД управляло процессами на более высоких стандартах, чем американские и европейские (правоохранители - ред.). Вы видели, например, французские кадры, голландские, американские, немецкие кадры того, как полицейские обращаются с демонстрантами. Насколько грубы формы (обращения с митингующими - ред.), и это принимает форму разгона… Под руководством Вахтанга Гомелаури МВД каждый раз работает на самом высоком уровне", - заявил премьер на правительственном заседании. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986802253.html
грузия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986748371_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_2a811d9f94d8f5afd80f1838c107ed61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, европа, ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Европа, Ираклий Кобахидзе, Вахтанг Гомелаури, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Кобахидзе рассказал о работе МВД Грузии на акциях протеста
Кобахидзе заявил, что МВД Грузии на акциях протеста действует профессионально