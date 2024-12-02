https://ria.ru/20241202/gruziya-1986826626.html

Кобахидзе рассказал о работе МВД Грузии на акциях протеста

Кобахидзе рассказал о работе МВД Грузии на акциях протеста - РИА Новости, 02.12.2024

Кобахидзе рассказал о работе МВД Грузии на акциях протеста

МВД Грузии в ходе наведения порядка на акциях протеста действует более профессионально, чем правоохранители в странах Европы, заявил премьер страны Ираклий... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:42

2024-12-02T11:42

2024-12-02T12:31

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ираклий кобахидзе

вахтанг гомелаури

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. МВД Грузии в ходе наведения порядка на акциях протеста действует более профессионально, чем правоохранители в странах Европы, заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе. "Мы знаем ряд фактов о том, что пришлось перенести полиции в эти дни. Это были самые страшные оскорбления, самые страшные физические нападения на полицию, но в итоге МВД управляло процессами на более высоких стандартах, чем американские и европейские (правоохранители - ред.). Вы видели, например, французские кадры, голландские, американские, немецкие кадры того, как полицейские обращаются с демонстрантами. Насколько грубы формы (обращения с митингующими - ред.), и это принимает форму разгона… Под руководством Вахтанга Гомелаури МВД каждый раз работает на самом высоком уровне", - заявил премьер на правительственном заседании. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986802253.html

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в мире, грузия, европа, ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури, парламентские выборы в грузии — 2024