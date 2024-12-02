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Кобахидзе рассказал о работе МВД Грузии на акциях протеста - РИА Новости, 02.12.2024
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11:42 02.12.2024 (обновлено: 12:31 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986826626.html
Кобахидзе рассказал о работе МВД Грузии на акциях протеста
Кобахидзе рассказал о работе МВД Грузии на акциях протеста - РИА Новости, 02.12.2024
Кобахидзе рассказал о работе МВД Грузии на акциях протеста
МВД Грузии в ходе наведения порядка на акциях протеста действует более профессионально, чем правоохранители в странах Европы, заявил премьер страны Ираклий... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:42
2024-12-02T12:31
в мире
грузия
европа
ираклий кобахидзе
вахтанг гомелаури
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. МВД Грузии в ходе наведения порядка на акциях протеста действует более профессионально, чем правоохранители в странах Европы, заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе. "Мы знаем ряд фактов о том, что пришлось перенести полиции в эти дни. Это были самые страшные оскорбления, самые страшные физические нападения на полицию, но в итоге МВД управляло процессами на более высоких стандартах, чем американские и европейские (правоохранители - ред.). Вы видели, например, французские кадры, голландские, американские, немецкие кадры того, как полицейские обращаются с демонстрантами. Насколько грубы формы (обращения с митингующими - ред.), и это принимает форму разгона… Под руководством Вахтанга Гомелаури МВД каждый раз работает на самом высоком уровне", - заявил премьер на правительственном заседании. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986802253.html
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в мире, грузия, европа, ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Европа, Ираклий Кобахидзе, Вахтанг Гомелаури, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Кобахидзе рассказал о работе МВД Грузии на акциях протеста

Кобахидзе заявил, что МВД Грузии на акциях протеста действует профессионально

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. МВД Грузии в ходе наведения порядка на акциях протеста действует более профессионально, чем правоохранители в странах Европы, заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе.
"Мы знаем ряд фактов о том, что пришлось перенести полиции в эти дни. Это были самые страшные оскорбления, самые страшные физические нападения на полицию, но в итоге МВД управляло процессами на более высоких стандартах, чем американские и европейские (правоохранители - ред.). Вы видели, например, французские кадры, голландские, американские, немецкие кадры того, как полицейские обращаются с демонстрантами. Насколько грубы формы (обращения с митингующими - ред.), и это принимает форму разгона… Под руководством Вахтанга Гомелаури МВД каждый раз работает на самом высоком уровне", - заявил премьер на правительственном заседании.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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В миреГрузияЕвропаИраклий КобахидзеВахтанг ГомелауриПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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