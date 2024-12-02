https://ria.ru/20241202/gruziya-1986809735.html

На акциях протеста в Грузии задержали более 200 человек

На акциях протеста в Грузии задержали более 200 человек - РИА Новости, 02.12.2024

На акциях протеста в Грузии задержали более 200 человек

На акциях протеста в Тбилиси задержали более 200 человек, 34 из них арестовали, сообщила пресс-служба МВД Грузии. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:19

2024-12-02T10:19

2024-12-02T11:03

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. На акциях протеста в Тбилиси задержали более 200 человек, 34 из них арестовали, сообщила пресс-служба МВД Грузии. "Всего по Кодексу об административных правонарушениях на акциях были задержаны 224 человека. В Тбилисский городской суд переданы материалы административных дел 98 человек, из них дела в отношении 74 человек завершены. Из 74 завершенных дел 36 человек были оштрафованы. Административный арест был применен к 34 лицам", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что двух человек обвиняют в нападении на полицейских и нанесении ущерба имуществу путем поджога. Им грозит до семи лет лишения свободы. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали, в том числе одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.По данным МВД Грузии, за время протестов пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.Массовые протесты начались в Грузии после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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