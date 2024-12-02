https://ria.ru/20241202/gruziya-1986807182.html

Премьер Грузии проводит первое заседание нового правительства

Премьер Грузии проводит первое заседание нового правительства - РИА Новости, 02.12.2024

Премьер Грузии проводит первое заседание нового правительства

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводит первое заседание нового правительства на фоне акций протеста, трансляцию его выступления ведет пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:07

2024-12-02T10:07

2024-12-02T10:27

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводит первое заседание нового правительства на фоне акций протеста, трансляцию его выступления ведет пресс-служба главы правительства."Сегодня проходит первое заседание нового правительства. Хочу поздравить вас всех в первую очередь с выражением доверия парламента и народа Грузии", - сказал Кобахидзе.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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