Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии проводит первое заседание нового правительства - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 02.12.2024 (обновлено: 10:27 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986807182.html
Премьер Грузии проводит первое заседание нового правительства
Премьер Грузии проводит первое заседание нового правительства - РИА Новости, 02.12.2024
Премьер Грузии проводит первое заседание нового правительства
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводит первое заседание нового правительства на фоне акций протеста, трансляцию его выступления ведет пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:07
2024-12-02T10:27
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
ираклий кобахидзе
правительство грузии
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986748294_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_5015136aab231505c65868b1f104c9e7.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводит первое заседание нового правительства на фоне акций протеста, трансляцию его выступления ведет пресс-служба главы правительства."Сегодня проходит первое заседание нового правительства. Хочу поздравить вас всех в первую очередь с выражением доверия парламента и народа Грузии", - сказал Кобахидзе.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986748294_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_f8017ab598e4172075d961f1f82bd7b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, правительство грузии, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Ираклий Кобахидзе, Правительство Грузии, Протесты в Грузии — 2024
Премьер Грузии проводит первое заседание нового правительства

В Грузии на фоне акций протеста проходит первое заседание нового правительства

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводит первое заседание нового правительства на фоне акций протеста, трансляцию его выступления ведет пресс-служба главы правительства.
"Сегодня проходит первое заседание нового правительства. Хочу поздравить вас всех в первую очередь с выражением доверия парламента и народа Грузии", - сказал Кобахидзе.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Пытаются отбить вложения". На границе с Россией начался Майдан
30 ноября, 08:00
 
В миреГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024Ираклий КобахидзеПравительство ГрузииПротесты в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала