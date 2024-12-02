https://ria.ru/20241202/gruziya-1986802253.html

"Как Зеленский": на Украине задали неудобный вопрос президенту Грузии

"Как Зеленский": на Украине задали неудобный вопрос президенту Грузии - РИА Новости, 02.12.2024

"Как Зеленский": на Украине задали неудобный вопрос президенту Грузии

Украинская журналистка Диана Панченко задала в соцсети X вопрос президенту Грузии Саломе Зурабишвили о продлении срока полномочий. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T09:44

2024-12-02T09:44

2024-12-02T12:43

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ираклий кобахидзе

евросоюз

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко задала в соцсети X вопрос президенту Грузии Саломе Зурабишвили о продлении срока полномочий."И теперь, как Зеленский, вы продлите полномочия президента? Все ради защиты демократии?" — спросила Панченко.В субботу Зурабишвили заявила, что не уйдет в отставку до избрания нового состава парламента, результаты прошедших выборов в Грузии она считает нелегитимными.Массовые протесты начались в Грузии после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту. После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали.

https://ria.ru/20241202/germaniya-1986821025.html

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в мире, грузия, украина, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, евросоюз