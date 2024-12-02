https://ria.ru/20241202/gruziya-1986775171.html
Спецназ начал разгон митинга у парламента Грузии
Спецназ начал разгон митинга у парламента Грузии - РИА Новости, 02.12.2024
Спецназ начал разгон митинга у парламента Грузии
Грузинский спецназ при поддержке спецтехники начал разгон митинга сторонников оппозиции, который собрался у парламента страны в Тбилиси, передает корреспондент... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:46
2024-12-02T00:46
2024-12-02T04:46
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ при поддержке спецтехники начал разгон митинга сторонников оппозиции, который собрался у парламента страны в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Поток митингующих под давлением силовиков смещается от парламента, разделяясь на группы и уходя среди прочего на соседние с проспектом Руставели, где находится парламент, улицы.Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали более 200 человек.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.В воскресенье вечером у здания парламента начался митинг. Его участники били по металлическому ограждению, забрасывали здание петардами, целясь в окна. Когда полиция стала разгонять протестующих, они ушли дальше по проспекту Руставели, заняли его часть и начали возводить баррикады.
https://ria.ru/20241201/protest-1986770812.html
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Спецназ использует водомет у бокового входа в парламент Грузии
Спецназ начал использовать водомет у бокового входа в парламент Грузии.
2024-12-02T00:46
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Протесты в Грузии — 2024, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
Спецназ начал разгон митинга у парламента Грузии
Спецназ начал разгон митинга сторонников оппозиции у парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ при поддержке спецтехники начал разгон митинга сторонников оппозиции, который собрался у парламента страны в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Поток митингующих под давлением силовиков смещается от парламента, разделяясь на группы и уходя среди прочего на соседние с проспектом Руставели, где находится парламент, улицы.
Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали
более 200 человек.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии
в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе
заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.
В воскресенье вечером у здания парламента начался митинг. Его участники били по металлическому ограждению, забрасывали здание петардами, целясь в окна. Когда полиция стала разгонять протестующих, они ушли дальше по проспекту Руставели, заняли его часть и начали возводить баррикады.