https://ria.ru/20241202/gruziya-1986775171.html

Спецназ начал разгон митинга у парламента Грузии

Спецназ начал разгон митинга у парламента Грузии - РИА Новости, 02.12.2024

Спецназ начал разгон митинга у парламента Грузии

Грузинский спецназ при поддержке спецтехники начал разгон митинга сторонников оппозиции, который собрался у парламента страны в Тбилиси, передает корреспондент... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T00:46

2024-12-02T00:46

2024-12-02T04:46

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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ при поддержке спецтехники начал разгон митинга сторонников оппозиции, который собрался у парламента страны в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Поток митингующих под давлением силовиков смещается от парламента, разделяясь на группы и уходя среди прочего на соседние с проспектом Руставели, где находится парламент, улицы.Вечером 1 декабря грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов" на фоне прошедших акций в Тбилиси сообщила, что за последние несколько дней задержали более 200 человек.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты и периодически - слезоточивый газ.В воскресенье вечером у здания парламента начался митинг. Его участники били по металлическому ограждению, забрасывали здание петардами, целясь в окна. Когда полиция стала разгонять протестующих, они ушли дальше по проспекту Руставели, заняли его часть и начали возводить баррикады.

https://ria.ru/20241201/protest-1986770812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спецназ использует водомет у бокового входа в парламент Грузии Спецназ начал использовать водомет у бокового входа в парламент Грузии. 2024-12-02T00:46 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси