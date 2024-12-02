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Греция опровергла сообщения о передаче систем ПВО С-300 или Patriot Украине - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 02.12.2024 (обновлено: 15:24 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/gretsiya-1986884772.html
Греция опровергла сообщения о передаче систем ПВО С-300 или Patriot Украине
Греция опровергла сообщения о передаче систем ПВО С-300 или Patriot Украине - РИА Новости, 02.12.2024
Греция опровергла сообщения о передаче систем ПВО С-300 или Patriot Украине
Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис категорически опроверг публикации о передаче систем ПВО С-300 или Patriot на Украину, назвав их... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:12
2024-12-02T15:24
специальная военная операция на украине
греция
в мире
украина
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АФИНЫ, 2 дек – РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис категорически опроверг публикации о передаче систем ПВО С-300 или Patriot на Украину, назвав их "большой ложью"."Ни в коем случае. Я категорически опровергаю это", - сказал пресс-секретарь кабмина на брифинге на вопрос, есть ли намерения у правительства передать Украине зенитно-ракетные комплекса С-300 российского производства или американские Patriot."Время от времени мы видим такие фейк-ньюс, они появляются снова и снова. Все – ложь. Большая ложь", - сказал Маринакис.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Alpha 27 ноября заявил, что Греция имеет шесть батарей Patriot, и он "сопротивлялся любому давлению, чтобы передать комплексы Patriot Украине, потому что они абсолютно необходимы" для защиты собственного воздушного пространства Греции.На вооружении в Греции имеются системы ПВО российского производства - зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"). Руководство Греции неоднократно заявляло, что Афины не намерены поставлять зенитные С-300 или американские Patriot на Украину, так как они абсолютно необходимы для обороны страны.
https://ria.ru/20241126/podderzhka-1985794013.html
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греция, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Греция, В мире, Украина
Греция опровергла сообщения о передаче систем ПВО С-300 или Patriot Украине

Правительство Греции назвало сообщения о передаче Украине Patriot большой ложью

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 2 дек – РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис категорически опроверг публикации о передаче систем ПВО С-300 или Patriot на Украину, назвав их "большой ложью".
"Ни в коем случае. Я категорически опровергаю это", - сказал пресс-секретарь кабмина на брифинге на вопрос, есть ли намерения у правительства передать Украине зенитно-ракетные комплекса С-300 российского производства или американские Patriot.
«
"Время от времени мы видим такие фейк-ньюс, они появляются снова и снова. Все – ложь. Большая ложь", - сказал Маринакис.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Alpha 27 ноября заявил, что Греция имеет шесть батарей Patriot, и он "сопротивлялся любому давлению, чтобы передать комплексы Patriot Украине, потому что они абсолютно необходимы" для защиты собственного воздушного пространства Греции.
На вооружении в Греции имеются системы ПВО российского производства - зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"). Руководство Греции неоднократно заявляло, что Афины не намерены поставлять зенитные С-300 или американские Patriot на Украину, так как они абсолютно необходимы для обороны страны.
Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Премьер Греции призвал НАТО продолжать поддержку Украины
26 ноября, 14:29
 
Специальная военная операция на УкраинеГрецияВ миреУкраина
 
 
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