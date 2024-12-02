США дают шанс террористам создать государство в Сирии, заявили в Госдуме
Депутат ГД Шхагошев: США дают шанс террористам создать государство в Сирии
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. США дают шанс террористическим организациям создать государство в Сирии, обострение ситуации в этой стране, а также масштабная попытка переворота в Грузии и провокационные решения по дальнобойным ударам вглубь России - это все звенья одной цепи, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
"Международные террористические организации в третий раз получают с подачи США шанс укрепиться и попытаться создать террористическое государство. Впервые такая попытка была на Северном Кавказе, в двух других случаях - прицел навели на Сирию... Обострение ситуации в Сирии, масштабная попытка переворота в Грузии, провокационные решения по дальнобойным ударам вглубь России - это все звенья одной цепи, где политические решения за Вашингтоном, а их исполнение - за ЦРУ и МИ-6", - сказал Шхагошев.
Поглощенные идеей ослабить российские позиции, они, как обычно, недооценивают риски игр с террористами, отметил он.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация