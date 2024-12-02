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США дают шанс террористам создать государство в Сирии, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.12.2024
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18:23 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/gosduma-1986936275.html
США дают шанс террористам создать государство в Сирии, заявили в Госдуме
США дают шанс террористам создать государство в Сирии, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.12.2024
США дают шанс террористам создать государство в Сирии, заявили в Госдуме
США дают шанс террористическим организациям создать государство в Сирии, обострение ситуации в этой стране, а также масштабная попытка переворота в Грузии и... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:23
2024-12-02T18:23
в мире
сирия
россия
алеппо
адальби шхагошев
центральное разведывательное управление (цру)
ми-6
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. США дают шанс террористическим организациям создать государство в Сирии, обострение ситуации в этой стране, а также масштабная попытка переворота в Грузии и провокационные решения по дальнобойным ударам вглубь России - это все звенья одной цепи, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. "Международные террористические организации в третий раз получают с подачи США шанс укрепиться и попытаться создать террористическое государство. Впервые такая попытка была на Северном Кавказе, в двух других случаях - прицел навели на Сирию... Обострение ситуации в Сирии, масштабная попытка переворота в Грузии, провокационные решения по дальнобойным ударам вглубь России - это все звенья одной цепи, где политические решения за Вашингтоном, а их исполнение - за ЦРУ и МИ-6", - сказал Шхагошев. Поглощенные идеей ослабить российские позиции, они, как обычно, недооценивают риски игр с террористами, отметил он. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241202/aleppo-1986881890.html
https://ria.ru/20241201/ssha-1986742918.html
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в мире, сирия, россия, алеппо, адальби шхагошев, центральное разведывательное управление (цру), ми-6, воздушно-космические силы россии
В мире, Сирия, Россия, Алеппо, Адальби Шхагошев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6, Воздушно-космические силы России
США дают шанс террористам создать государство в Сирии, заявили в Госдуме

Депутат ГД Шхагошев: США дают шанс террористам создать государство в Сирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. США дают шанс террористическим организациям создать государство в Сирии, обострение ситуации в этой стране, а также масштабная попытка переворота в Грузии и провокационные решения по дальнобойным ударам вглубь России - это все звенья одной цепи, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
"Международные террористические организации в третий раз получают с подачи США шанс укрепиться и попытаться создать террористическое государство. Впервые такая попытка была на Северном Кавказе, в двух других случаях - прицел навели на Сирию... Обострение ситуации в Сирии, масштабная попытка переворота в Грузии, провокационные решения по дальнобойным ударам вглубь России - это все звенья одной цепи, где политические решения за Вашингтоном, а их исполнение - за ЦРУ и МИ-6", - сказал Шхагошев.
Террористы в районе Алеппо - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник
Вчера, 15:01
Поглощенные идеей ослабить российские позиции, они, как обычно, недооценивают риски игр с террористами, отметил он.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
США не были удивлены атакой террористов в Сирии, заявили в Белом доме
1 декабря, 18:22
 
В миреСирияРоссияАлеппоАдальби ШхагошевЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ми-6Воздушно-космические силы России
 
 
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