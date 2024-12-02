https://ria.ru/20241202/gosduma-1986778894.html

Депутат Шеремет раскритиковал решение Байдена накачать Украину оружием

Депутат Шеремет раскритиковал решение Байдена накачать Украину оружием - РИА Новости, 02.12.2024

Депутат Шеремет раскритиковал решение Байдена накачать Украину оружием

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал пакостью и медвежьей услугой решение администрации президента США Джо... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T02:13

2024-12-02T02:13

2024-12-02T02:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джо байден

михаил шеремет

джейк салливан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал пакостью и медвежьей услугой решение администрации президента США Джо Байдена напоследок максимально накачать Украину оружием. Накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что США в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена намерены предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления её позиций на поле боя и за будущим столом переговоров. "Накачка оружием не спасет киевский режим от капитуляции и разгрома. Просто Байден видимо решил в очередной раз перед дембелем сделать пакость России и оказать медвежью услугу Украине, лишая ее шанса на проведение мирных переговоров", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, за решением продолжать поставки оружия на Украину прячутся личные интересы Байдена, его окружения и стоящих за ними военных корпораций. "Своими действиями Байден лишает Украину шанса сохранить свою государственность и территории, а также не дает возможность начать мирные переговоры, которые так нужны Украине. Байден обрекает украинский народ на самоуничтожение и лишает последней надежды на мир", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241201/konflikt-1986745402.html

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, джо байден, михаил шеремет, джейк салливан