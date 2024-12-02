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Депутат Шеремет раскритиковал решение Байдена накачать Украину оружием - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:13 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/gosduma-1986778894.html
Депутат Шеремет раскритиковал решение Байдена накачать Украину оружием
Депутат Шеремет раскритиковал решение Байдена накачать Украину оружием - РИА Новости, 02.12.2024
Депутат Шеремет раскритиковал решение Байдена накачать Украину оружием
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал пакостью и медвежьей услугой решение администрации президента США Джо... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T02:13
2024-12-02T02:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джо байден
михаил шеремет
джейк салливан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал пакостью и медвежьей услугой решение администрации президента США Джо Байдена напоследок максимально накачать Украину оружием. Накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что США в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена намерены предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления её позиций на поле боя и за будущим столом переговоров. "Накачка оружием не спасет киевский режим от капитуляции и разгрома. Просто Байден видимо решил в очередной раз перед дембелем сделать пакость России и оказать медвежью услугу Украине, лишая ее шанса на проведение мирных переговоров", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, за решением продолжать поставки оружия на Украину прячутся личные интересы Байдена, его окружения и стоящих за ними военных корпораций. "Своими действиями Байден лишает Украину шанса сохранить свою государственность и территории, а также не дает возможность начать мирные переговоры, которые так нужны Украине. Байден обрекает украинский народ на самоуничтожение и лишает последней надежды на мир", - сказал депутат.
https://ria.ru/20241201/konflikt-1986745402.html
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html
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в мире, украина, джо байден, михаил шеремет, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, Михаил Шеремет, Джейк Салливан
Депутат Шеремет раскритиковал решение Байдена накачать Украину оружием

Депутат Шеремет назвал решение Байдена накачать Украину оружием пакостью

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал пакостью и медвежьей услугой решение администрации президента США Джо Байдена напоследок максимально накачать Украину оружием.
Накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что США в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена намерены предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления её позиций на поле боя и за будущим столом переговоров.
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"Накачка оружием не спасет киевский режим от капитуляции и разгрома. Просто Байден видимо решил в очередной раз перед дембелем сделать пакость России и оказать медвежью услугу Украине, лишая ее шанса на проведение мирных переговоров", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, за решением продолжать поставки оружия на Украину прячутся личные интересы Байдена, его окружения и стоящих за ними военных корпораций.
"Своими действиями Байден лишает Украину шанса сохранить свою государственность и территории, а также не дает возможность начать мирные переговоры, которые так нужны Украине. Байден обрекает украинский народ на самоуничтожение и лишает последней надежды на мир", - сказал депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжо БайденМихаил ШереметДжейк Салливан
 
 
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