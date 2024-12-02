https://ria.ru/20241202/gosduma-1986776134.html
ЛДПР предложила учитывать расходы ИП на гумпомощь при расчете налогов
ЛДПР предложила учитывать расходы ИП на гумпомощь при расчете налогов - РИА Новости, 02.12.2024
ЛДПР предложила учитывать расходы ИП на гумпомощь при расчете налогов
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, который... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T01:03
2024-12-02T01:03
2024-12-02T01:03
россия
ярослав нилов
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, который позволит отнести расходы предпринимателей на гумпомощь участникам СВО к расходам, учитываемым для расчета налога по упрощенной системе налогообложения (УСН), документ есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается расширить перечень расходов, которые учитываются при определении размера налога для лиц, использующих УСН, и отнести к их числу расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества в целях осуществления благотворительной деятельности в виде помощи участникам специальной военной операции, гражданским лицам, пострадавшим от действий военного характера, а также расходы, связанные с приобретением и передачей такого имущества", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что сейчас Налоговый кодекс РФ не предоставляет возможность засчитать оказание благотворительной помощи, в том числе в виде закупки гумпомощи, в расходы при использовании УСН "доходы минус расходы". "По факту на сумму закупки предпринимателям, использующим УСН, необходимо еще и заплатить налог и понести таким образом дополнительные траты", - отмечается в документе. Данная инициатива послужит мотивацией для малого и среднего бизнеса оказывать благотворительную помощь участникам СВО, а также лицам, пострадавшим в результате нарушения целостности российских территорий в период ее проведения, добавили авторы.
https://ria.ru/20221110/mobilizatsiya-1830460773.html
https://ria.ru/20240927/nalogi-1974968754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ярослав нилов, общество
Россия, Ярослав Нилов, Общество
ЛДПР предложила учитывать расходы ИП на гумпомощь при расчете налогов
ЛДПР предложила отнести расходы на гумпомощь участникам СВО к расходам по УСН
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, который позволит отнести расходы предпринимателей на гумпомощь участникам СВО к расходам, учитываемым для расчета налога по упрощенной системе налогообложения (УСН), документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается расширить перечень расходов, которые учитываются при определении размера налога для лиц, использующих УСН, и отнести к их числу расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества в целях осуществления благотворительной деятельности в виде помощи участникам специальной военной операции, гражданским лицам, пострадавшим от действий военного характера, а также расходы, связанные с приобретением и передачей такого имущества", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что сейчас Налоговый кодекс РФ
не предоставляет возможность засчитать оказание благотворительной помощи, в том числе в виде закупки гумпомощи, в расходы при использовании УСН "доходы минус расходы".
"По факту на сумму закупки предпринимателям, использующим УСН, необходимо еще и заплатить налог и понести таким образом дополнительные траты", - отмечается в документе.
Данная инициатива послужит мотивацией для малого и среднего бизнеса оказывать благотворительную помощь участникам СВО, а также лицам, пострадавшим в результате нарушения целостности российских территорий в период ее проведения, добавили авторы.