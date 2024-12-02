https://ria.ru/20241202/geroi-1986810608.html
Во второй поток "Времени героев" поступило более десяти тысяч заявок
Во второй поток "Времени героев" поступило более десяти тысяч заявок - РИА Новости, 02.12.2024
Во второй поток "Времени героев" поступило более десяти тысяч заявок
С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 10 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:25
2024-12-02T10:25
2024-12-02T10:25
специальная военная операция на украине
общество
тамбовская область
россия
артем жога
евгений первышов
алексей кондратьев
программа "время героев"
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 10 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в Telegram-канале программы. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы "Время героев" началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года. "Более десяти тысяч заявок подано в рамках дополнительной регистрации участников отбора во второй поток президентской программы "Время героев", - говорится в сообщении. Согласно статистике, две трети дополнительно зарегистрированных участников в возрасте от 30 до 45 лет. В частности, наиболее многочисленная возрастная группа – это участники в возрасте от 35 до 40 лет (24,2%), участники от 30 до 35 лет составляют 19,5%, а от 40 до 45 лет – 19,3%. Еще 14,4% приходится на долю участников в возрасте от 25 до 30 лет, а 12,2% – от 45 до 50 лет. Самые малочисленные возрастные группы: от 50 до 55 лет (5,2%), от 55 до 60 (2,3%), от 20 до 25 лет (2,3%), старше 60 лет (0,6%). На сегодняшний день уже 12 участников первого потока программы "Время героев" получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием " Время героев ". Как указал президент РФ Владимир Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983945467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тамбовская область, россия, артем жога, евгений первышов, алексей кондратьев, программа "время героев"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Тамбовская область, Россия, Артем Жога, Евгений Первышов, Алексей Кондратьев, Программа "Время героев"
Во второй поток "Времени героев" поступило более десяти тысяч заявок
Более десяти тысяч заявок поступило во второй поток программы "Время героев"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 10 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в Telegram-канале
программы.
Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы "Время героев" началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.
"Более десяти тысяч заявок подано в рамках дополнительной регистрации участников отбора во второй поток президентской программы "Время героев", - говорится в сообщении.
Согласно статистике, две трети дополнительно зарегистрированных участников в возрасте от 30 до 45 лет. В частности, наиболее многочисленная возрастная группа – это участники в возрасте от 35 до 40 лет (24,2%), участники от 30 до 35 лет составляют 19,5%, а от 40 до 45 лет – 19,3%.
Еще 14,4% приходится на долю участников в возрасте от 25 до 30 лет, а 12,2% – от 45 до 50 лет. Самые малочисленные возрастные группы: от 50 до 55 лет (5,2%), от 55 до 60 (2,3%), от 20 до 25 лет (2,3%), старше 60 лет (0,6%).
На сегодняшний день уже 12 участников первого потока программы "Время героев" получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога
, глава Тамбовской области Евгений Первышов
, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев
. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием " Время героев ". Как указал президент РФ Владимир Путин
, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.