https://ria.ru/20241202/geroi-1986810608.html

Во второй поток "Времени героев" поступило более десяти тысяч заявок

Во второй поток "Времени героев" поступило более десяти тысяч заявок - РИА Новости, 02.12.2024

Во второй поток "Времени героев" поступило более десяти тысяч заявок

С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 10 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:25

2024-12-02T10:25

2024-12-02T10:25

специальная военная операция на украине

общество

тамбовская область

россия

артем жога

евгений первышов

алексей кондратьев

программа "время героев"

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 10 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в Telegram-канале программы. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы "Время героев" началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года. "Более десяти тысяч заявок подано в рамках дополнительной регистрации участников отбора во второй поток президентской программы "Время героев", - говорится в сообщении. Согласно статистике, две трети дополнительно зарегистрированных участников в возрасте от 30 до 45 лет. В частности, наиболее многочисленная возрастная группа – это участники в возрасте от 35 до 40 лет (24,2%), участники от 30 до 35 лет составляют 19,5%, а от 40 до 45 лет – 19,3%. Еще 14,4% приходится на долю участников в возрасте от 25 до 30 лет, а 12,2% – от 45 до 50 лет. Самые малочисленные возрастные группы: от 50 до 55 лет (5,2%), от 55 до 60 (2,3%), от 20 до 25 лет (2,3%), старше 60 лет (0,6%). На сегодняшний день уже 12 участников первого потока программы "Время героев" получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием " Время героев ". Как указал президент РФ Владимир Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983945467.html

https://ria.ru/20241104/putin-1981838304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, тамбовская область, россия, артем жога, евгений первышов, алексей кондратьев, программа "время героев"