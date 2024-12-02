https://ria.ru/20241202/germaniya-1986913469.html

"Вопиющее нарушение": немецкий генерал сделал заявление о войне с Россией

"Вопиющее нарушение": немецкий генерал сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 02.12.2024

"Вопиющее нарушение": немецкий генерал сделал заявление о войне с Россией

Германия не готова к войне с Россией, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в эфире видеоблога Flavio von Witzleben. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:59

2024-12-02T16:59

2024-12-02T18:33

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Германия не готова к войне с Россией, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в эфире видеоблога Flavio von Witzleben."Нет, мы, конечно, не готовы. Мы провели реформу бундесвера в 2011 году, которая называлась переориентацией бундесвера. Уходя от национальной обороны, мы теперь выполняем только зарубежные миссии. Это вопиющее нарушение конституции, но его до сих пор не исправили", — отметил он.По словам генерала, немецкое правительство проводило такую политику, надеясь, что ей не придется ни с кем воевать.Москва не раз отмечала, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кремль также выражал обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20241202/sholts-1986836986.html

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в мире, германия, россия, бундесвер германии, вооруженные силы рф, владимир путин, москва, нато