https://ria.ru/20241202/germaniya-1986821025.html

"План не сработал": немецкий генерал сделал заявление об СВО

"План не сработал": немецкий генерал сделал заявление об СВО - РИА Новости, 02.12.2024

"План не сработал": немецкий генерал сделал заявление об СВО

План США по ослаблению России не сработал, а положение ВСУ постоянно ухудшается, несмотря на западные поставки оружия, заявил генерал бундесвера в отставке... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:18

2024-12-02T11:18

2024-12-02T18:50

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. План США по ослаблению России не сработал, а положение ВСУ постоянно ухудшается, несмотря на западные поставки оружия, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в эфире видеоблога Flavio von Witzleben."Военная ситуация критична, и с каждым днем она ухудшается, несмотря на то что с начала конфликта мы поставляем Украине самое современное оружие, оказываем ей финансовую поддержку", — отметил он.По словам офицера, США ставили своей целью ослабление России, но сейчас в Вашингтоне царит разочарование из-за провала этих планов."Разочарование вызвано тем, что американские планы по ослаблению второго геополитического соперника, помимо Китая, политически, экономически и в военном отношении не сработали", — заключил Куят.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.

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