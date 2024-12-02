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"План не сработал": немецкий генерал сделал заявление об СВО - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 02.12.2024 (обновлено: 18:50 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/germaniya-1986821025.html
"План не сработал": немецкий генерал сделал заявление об СВО
"План не сработал": немецкий генерал сделал заявление об СВО - РИА Новости, 02.12.2024
"План не сработал": немецкий генерал сделал заявление об СВО
План США по ослаблению России не сработал, а положение ВСУ постоянно ухудшается, несмотря на западные поставки оружия, заявил генерал бундесвера в отставке... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:18
2024-12-02T18:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. План США по ослаблению России не сработал, а положение ВСУ постоянно ухудшается, несмотря на западные поставки оружия, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в эфире видеоблога Flavio von Witzleben."Военная ситуация критична, и с каждым днем она ухудшается, несмотря на то что с начала конфликта мы поставляем Украине самое современное оружие, оказываем ей финансовую поддержку", — отметил он.По словам офицера, США ставили своей целью ослабление России, но сейчас в Вашингтоне царит разочарование из-за провала этих планов.&quot;Разочарование вызвано тем, что американские планы по ослаблению второго геополитического соперника, помимо Китая, политически, экономически и в военном отношении не сработали&quot;, — заключил Куят.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
https://ria.ru/20241202/tramp-1986797039.html
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в мире, германия, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, сша, сергей лавров, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
"План не сработал": немецкий генерал сделал заявление об СВО

Генерал ФРГ Куят заявил о критической для США ситуации в зоне СВО

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. План США по ослаблению России не сработал, а положение ВСУ постоянно ухудшается, несмотря на западные поставки оружия, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в эфире видеоблога Flavio von Witzleben.
"Военная ситуация критична, и с каждым днем она ухудшается, несмотря на то что с начала конфликта мы поставляем Украине самое современное оружие, оказываем ей финансовую поддержку", — отметил он.
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По словам офицера, США ставили своей целью ослабление России, но сейчас в Вашингтоне царит разочарование из-за провала этих планов.
«

"Разочарование вызвано тем, что американские планы по ослаблению второго геополитического соперника, помимо Китая, политически, экономически и в военном отношении не сработали", — заключил Куят.

Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
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