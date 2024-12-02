https://ria.ru/20241202/genotsid-1986894855.html

В КБР огласили материалы дела о признании преступлений нацистов геноцидом

В КБР огласили материалы дела о признании преступлений нацистов геноцидом - РИА Новости, 02.12.2024

В КБР огласили материалы дела о признании преступлений нацистов геноцидом

Верховный суд Кабардино-Балкарии в понедельник огласил материалы десятого тома дела о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:00

2024-12-02T16:00

2024-12-02T16:00

происшествия

ссср

россия

игорь краснов

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НАЛЬЧИК, 2 дек – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии в понедельник огласил материалы десятого тома дела о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в суде. Ранее по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором КБР направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. В конце октября в Верховном суде региона прошло предварительное слушание по иску прокуратуры, с 18 ноября суд приступил к исследованию письменных доказательств по делу, были оглашены семь из 11 томов дела. "В суде продолжилось оглашение материалов дела, всего на сегодняшний день оглашены десять томов. В заседании объявлен перерыв до вторника", - сказала собеседница агентства. По информации прокуратуры, за время оккупации республики с 12 августа 1942 года до 11 января 1943 года в результате преступных действий немецко-фашистских захватчиков погибли более 4 тысяч мирных жителей и военнопленных. Кроме того, были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысил 38 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20241008/genotsid-1976878709.html

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происшествия, ссср, россия, игорь краснов