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Мэрия Кишинева подаст заявление в прокуратуру на власти Молдавии из-за газа - РИА Новости, 02.12.2024
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14:24 02.12.2024 (обновлено: 17:38 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/gaz-1986872657.html
Мэрия Кишинева подаст заявление в прокуратуру на власти Молдавии из-за газа
Мэрия Кишинева подаст заявление в прокуратуру на власти Молдавии из-за газа - РИА Новости, 02.12.2024
Мэрия Кишинева подаст заявление в прокуратуру на власти Молдавии из-за газа
Мэрия Кишинева подаст в прокуратуру заявление на власти республики из-за роста тарифа на газ, заявил глава города Ион Чебан в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:24
2024-12-02T17:38
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КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Мэрия Кишинева подаст в прокуратуру заявление на власти республики из-за роста тарифа на газ, заявил глава города Ион Чебан в Telegram-канале. "После повышения цены на природный газ в публичном пространстве раздалось лишь невнятное бормотание со стороны некоторых министров и чиновников ПДС. Я точно знаю, что об этих повышениях было известно давно, но они не хотели поднимать цену во время избирательной кампании. &lt;...&gt; Наши юристы подадут заявление о возбуждении уголовного преследования в отношении виновных в данных действиях или в бездействии, а мы обеспечим доведение документа до всех инстанций", — написал он. По словам мэра, повышение цен затронет всех, но прежде всего обычных граждан, поскольку обещанные государственные компенсации не покроют этих расходов. "Ситуация окажет негативное влияние на бюджеты госучреждений, которые не предусмотрели данные расходы. Также экономические агенты, производящие и экспортирующие молдавскую продукцию за границу, серьезно пострадают и вряд ли справятся с этими проблемами без вмешательства правительства, которое, по сути, и виновно в создании данной ситуации", — подчеркнул Чебан.Он также считает, что кабмин должен уйти в отставку, а парламент необходимо распустить и объявить досрочные выборы. Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Один из них — украинский коридор. Поставки по нему идут в Словакию и Молдавию (Приднестровье). По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы — около 14-15 миллиардов кубометров.С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает топливо как от корпорации "Газпром", так и от государственного предприятия Energocom. Российский газ поступает в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а Молдавия пользуется резервами, купленными заблаговременно в разных странах.В конце года истекает пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину. Киевские власти не раз заявляли, что продлевать его не собираются.
https://ria.ru/20241129/moldaviya-1986358020.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, ион чебан, молдовагаз, газпром, европа
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Ион Чебан, Молдовагаз, Газпром, Европа
Мэрия Кишинева подаст заявление в прокуратуру на власти Молдавии из-за газа

Мэрия Кишинева подаст заявление в прокуратуру на власти из-за роста цен на газ

CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / City.Hall.Chisinau.FragmentМэрия Кишинева
Мэрия Кишинева - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / City.Hall.Chisinau.Fragment
Мэрия Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 дек — РИА Новости. Мэрия Кишинева подаст в прокуратуру заявление на власти республики из-за роста тарифа на газ, заявил глава города Ион Чебан в Telegram-канале.
"После повышения цены на природный газ в публичном пространстве раздалось лишь невнятное бормотание со стороны некоторых министров и чиновников ПДС. Я точно знаю, что об этих повышениях было известно давно, но они не хотели поднимать цену во время избирательной кампании. <...> Наши юристы подадут заявление о возбуждении уголовного преследования в отношении виновных в данных действиях или в бездействии, а мы обеспечим доведение документа до всех инстанций", — написал он.
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Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии повысило с 1 декабря тарифы на газ почти на 28% — до 0,85 доллара за кубометр. Это может вызвать рост цен на теплоэнергию и электричество в республике.

По словам мэра, повышение цен затронет всех, но прежде всего обычных граждан, поскольку обещанные государственные компенсации не покроют этих расходов.
"Ситуация окажет негативное влияние на бюджеты госучреждений, которые не предусмотрели данные расходы. Также экономические агенты, производящие и экспортирующие молдавскую продукцию за границу, серьезно пострадают и вряд ли справятся с этими проблемами без вмешательства правительства, которое, по сути, и виновно в создании данной ситуации", — подчеркнул Чебан.
Он также считает, что кабмин должен уйти в отставку, а парламент необходимо распустить и объявить досрочные выборы.
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Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Один из них — украинский коридор. Поставки по нему идут в Словакию и Молдавию (Приднестровье). По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы — около 14-15 миллиардов кубометров.
С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает топливо как от корпорации "Газпром", так и от государственного предприятия Energocom. Российский газ поступает в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а Молдавия пользуется резервами, купленными заблаговременно в разных странах.
В конце года истекает пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину. Киевские власти не раз заявляли, что продлевать его не собираются.
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