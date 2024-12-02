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В ЕК предложили способ избежать экономического кризиса в Европе - РИА Новости, 02.12.2024
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09:43 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/evropa-1986802062.html
В ЕК предложили способ избежать экономического кризиса в Европе
В ЕК предложили способ избежать экономического кризиса в Европе - РИА Новости, 02.12.2024
В ЕК предложили способ избежать экономического кризиса в Европе
Вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне призвал избрать стратегию "Европа прежде всего" для ключевых секторов бизнеса в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:43
2024-12-02T09:43
сша
европа
китай
стефан сежурне
дональд трамп
еврокомиссия
экономика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне призвал избрать стратегию "Европа прежде всего" для ключевых секторов бизнеса в Евросоюзе, чтобы не допустить ущерба от потенциальной торговой войны, которую может начать следующий американский президент Дональд Трамп. "Китай говорит "Сделано в Китае" или США говорят "Америка прежде всего", мы должны сказать: "Сделано в Европе" или "Европа прежде всего", - заявил в интервью газете Financial Times Сежурне, который теперь отвечает за промышленную политику блока. По его мнению, Европа должна перейти в "наступление", чтобы продвигать свои стратегические деловые интересы и избегать наводнения сильно субсидируемым импортом из Китая. Сежурне также отметил, что его "самым большим страхом" является то, что Европа станет "косвенной жертвой глобальной торговой войны". "Если все мировые рынки закроются, единственным оставшимся открытым рынком не может быть европейский... Если США закроются для Латинской Америки, Индии, Китая, европейский рынок не сможет стать местом назначения для всех избыточных мощностей в мире, иначе мы окажемся в ситуации краткосрочного экономического кризиса", - добавил он. По его мнению, Брюссель должен направить "твердое сообщение США, чтобы сказать им, что сегодня мы не видим причин обесценивать наши торговые дискуссии и наши торговые обмены". Сежурне также отметил, что новая администрация США должна понять, что "им также нечего выиграть от торговой войны". Он сказал, что Еврокомиссия сосредоточит усилия на стратегических секторах, включая сталелитейную, автомобилестроительную и аэрокосмическую промышленность, а также чистые технологии.
https://ria.ru/20241201/evropa-1986628747.html
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сша, европа, китай, стефан сежурне, дональд трамп, еврокомиссия, экономика, евросоюз
США, Европа, Китай, Стефан Сежурне, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Экономика, Евросоюз
В ЕК предложили способ избежать экономического кризиса в Европе

Вице-председатель ЕК Сежурне призвал избрать стратегию "Европа прежде всего"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне призвал избрать стратегию "Европа прежде всего" для ключевых секторов бизнеса в Евросоюзе, чтобы не допустить ущерба от потенциальной торговой войны, которую может начать следующий американский президент Дональд Трамп.
"Китай говорит "Сделано в Китае" или США говорят "Америка прежде всего", мы должны сказать: "Сделано в Европе" или "Европа прежде всего", - заявил в интервью газете Financial Times Сежурне, который теперь отвечает за промышленную политику блока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
США готовятся торговать, а Европа — воевать
1 декабря, 08:00
По его мнению, Европа должна перейти в "наступление", чтобы продвигать свои стратегические деловые интересы и избегать наводнения сильно субсидируемым импортом из Китая. Сежурне также отметил, что его "самым большим страхом" является то, что Европа станет "косвенной жертвой глобальной торговой войны".
«
"Если все мировые рынки закроются, единственным оставшимся открытым рынком не может быть европейский... Если США закроются для Латинской Америки, Индии, Китая, европейский рынок не сможет стать местом назначения для всех избыточных мощностей в мире, иначе мы окажемся в ситуации краткосрочного экономического кризиса", - добавил он.
По его мнению, Брюссель должен направить "твердое сообщение США, чтобы сказать им, что сегодня мы не видим причин обесценивать наши торговые дискуссии и наши торговые обмены". Сежурне также отметил, что новая администрация США должна понять, что "им также нечего выиграть от торговой войны".
Он сказал, что Еврокомиссия сосредоточит усилия на стратегических секторах, включая сталелитейную, автомобилестроительную и аэрокосмическую промышленность, а также чистые технологии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Можно пить шампанское: Европа одержала заслуженную победу над Россией
30 ноября, 08:00
 
СШАЕвропаКитайСтефан СежурнеДональд ТрампЕврокомиссияЭкономикаЕвросоюз
 
 
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