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Эстония запретила въезд 11 грузинским чиновникам

Эстония запретила въезд 11 грузинским чиновникам - РИА Новости, 02.12.2024

Эстония запретила въезд 11 грузинским чиновникам

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ввел санкции против 11 грузинских чиновников, причастных к подавлению протестов, и запретил им въезд в страну,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:53

2024-12-02T22:53

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ввел санкции против 11 грузинских чиновников, причастных к подавлению протестов, и запретил им въезд в страну, сообщили в МИД Эстонии. Ранее Цахкна сообщал, что Литва, Латвия и Эстония введут национальные санкции против причастных к подавлению протестов в Грузии. "Сегодня, 2 декабря, министр иностранных дел Маргус Цахкна ввел санкции в отношении 11 грузинских чиновников, включая министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, запретив им въезд в Эстонию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Эстонии. По словам Цахкны, запрет на въезд введен из-за участия в серьезных нарушениях прав человека путем агрессивного подавления законных протестов в Грузии. Кроме того, запрет распространяется также на четырех заместителей министра внутренних дел Грузии, директора Департамента особых задач МВД Грузии и двоих его заместителей, а также директора Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии и директора Департамента патрульной полиции МВД Грузии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в событиях, происходящих в Грузии, видны все признаки попытки осуществить "оранжевую революцию", можно провести прямую параллель с событиями на Майдане. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986815709.html

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