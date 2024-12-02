Рейтинг@Mail.ru
Эстония запретила въезд 11 грузинским чиновникам - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 02.12.2024 (обновлено: 23:06 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/estoniya-1986980955.html
Эстония запретила въезд 11 грузинским чиновникам
Эстония запретила въезд 11 грузинским чиновникам - РИА Новости, 02.12.2024
Эстония запретила въезд 11 грузинским чиновникам
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ввел санкции против 11 грузинских чиновников, причастных к подавлению протестов, и запретил им въезд в страну,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:53
2024-12-02T23:06
в мире
грузия
эстония
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
мид эстонии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830851717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_304b61db04639eeff05f62c3af632410.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ввел санкции против 11 грузинских чиновников, причастных к подавлению протестов, и запретил им въезд в страну, сообщили в МИД Эстонии. Ранее Цахкна сообщал, что Литва, Латвия и Эстония введут национальные санкции против причастных к подавлению протестов в Грузии. "Сегодня, 2 декабря, министр иностранных дел Маргус Цахкна ввел санкции в отношении 11 грузинских чиновников, включая министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, запретив им въезд в Эстонию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Эстонии. По словам Цахкны, запрет на въезд введен из-за участия в серьезных нарушениях прав человека путем агрессивного подавления законных протестов в Грузии. Кроме того, запрет распространяется также на четырех заместителей министра внутренних дел Грузии, директора Департамента особых задач МВД Грузии и двоих его заместителей, а также директора Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии и директора Департамента патрульной полиции МВД Грузии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в событиях, происходящих в Грузии, видны все признаки попытки осуществить "оранжевую революцию", можно провести прямую параллель с событиями на Майдане. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986815709.html
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986736016.html
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986720330.html
грузия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830851717_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_af5ff9cc09efb16b3364b1578b17627b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, эстония, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, мид эстонии
В мире, Грузия, Эстония, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024, МИД Эстонии
Эстония запретила въезд 11 грузинским чиновникам

МИД Эстонии ввел санкции против 11 грузинских чиновников и запретил им въезд

© AP Photo / Pavel GolovkinТаллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Таллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ввел санкции против 11 грузинских чиновников, причастных к подавлению протестов, и запретил им въезд в страну, сообщили в МИД Эстонии.
Ранее Цахкна сообщал, что Литва, Латвия и Эстония введут национальные санкции против причастных к подавлению протестов в Грузии.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
МИД России прокомментировал планы Прибалтики ввести санкции против Грузии
Вчера, 10:48
"Сегодня, 2 декабря, министр иностранных дел Маргус Цахкна ввел санкции в отношении 11 грузинских чиновников, включая министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, запретив им въезд в Эстонию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Эстонии.
По словам Цахкны, запрет на въезд введен из-за участия в серьезных нарушениях прав человека путем агрессивного подавления законных протестов в Грузии.
Кроме того, запрет распространяется также на четырех заместителей министра внутренних дел Грузии, директора Департамента особых задач МВД Грузии и двоих его заместителей, а также директора Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии и директора Департамента патрульной полиции МВД Грузии.
Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
ЕС пригрозил Грузии последствиями за действия по прекращению беспорядков
1 декабря, 17:12
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в событиях, происходящих в Грузии, видны все признаки попытки осуществить "оранжевую революцию", можно провести прямую параллель с событиями на Майдане.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Новая глава дипломатии ЕС встала на сторону участников беспорядков в Грузии
1 декабря, 13:59
 
В миреГрузияЭстонияПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024МИД Эстонии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала