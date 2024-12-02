Евросоюз может ввести санкции против "Грузинской мечты", пишет Politico
ЕС может ввести санкции против правящей партии "Грузинская мечта"
© AP Photo / Shakh AivazovСторонница правящей партии "Грузинская мечта" на митинге в центре Тбилиси
© AP Photo / Shakh Aivazov
Сторонница правящей партии "Грузинская мечта" на митинге в центре Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Евросоюз из-за действий властей Грузии по прекращению беспорядков в стране может ввести санкции в отношении членов правящей партии "Грузинская мечта", сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в своем совместном коммюнике заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.
"Это можно интерпретировать как санкции в отношении членов "Грузинской мечты", требующих жестких мер по отношению к протестующим. Если так, то следующее собрание глав МИД ЕС в Брюсселе 16 декабря может быть "удачным моментом", чтобы сделать подобный шаг", - говорится в публикации со ссылкой на двух неназванных евродипломатов.
При этом один из собеседников издания считает, что предложение ввести санкции может поступить в любое время, в том числе уже и на этой неделе.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
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