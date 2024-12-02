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Евросоюз может ввести санкции против "Грузинской мечты", пишет Politico - РИА Новости, 02.12.2024
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11:44 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/es-1986827445.html
Евросоюз может ввести санкции против "Грузинской мечты", пишет Politico
Евросоюз может ввести санкции против "Грузинской мечты", пишет Politico - РИА Новости, 02.12.2024
Евросоюз может ввести санкции против "Грузинской мечты", пишет Politico
Евросоюз из-за действий властей Грузии по прекращению беспорядков в стране может ввести санкции в отношении членов правящей партии "Грузинская мечта", сообщает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:44
2024-12-02T11:44
в мире
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брюссель
кайя каллас
саломе зурабишвили
politico
евросоюз
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Евросоюз из-за действий властей Грузии по прекращению беспорядков в стране может ввести санкции в отношении членов правящей партии "Грузинская мечта", сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в своем совместном коммюнике заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. "Это можно интерпретировать как санкции в отношении членов "Грузинской мечты", требующих жестких мер по отношению к протестующим. Если так, то следующее собрание глав МИД ЕС в Брюсселе 16 декабря может быть "удачным моментом", чтобы сделать подобный шаг", - говорится в публикации со ссылкой на двух неназванных евродипломатов. При этом один из собеседников издания считает, что предложение ввести санкции может поступить в любое время, в том числе уже и на этой неделе. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
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в мире, грузия, брюссель, кайя каллас, саломе зурабишвили, politico, евросоюз, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Брюссель, Кайя Каллас, Саломе Зурабишвили, Politico, Евросоюз, Протесты в Грузии — 2024
Евросоюз может ввести санкции против "Грузинской мечты", пишет Politico

ЕС может ввести санкции против правящей партии "Грузинская мечта"

© AP Photo / Shakh AivazovСторонница правящей партии "Грузинская мечта" на митинге в центре Тбилиси
Сторонница правящей партии Грузинская мечта на митинге в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Сторонница правящей партии "Грузинская мечта" на митинге в центре Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Евросоюз из-за действий властей Грузии по прекращению беспорядков в стране может ввести санкции в отношении членов правящей партии "Грузинская мечта", сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в своем совместном коммюнике заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.
"Это можно интерпретировать как санкции в отношении членов "Грузинской мечты", требующих жестких мер по отношению к протестующим. Если так, то следующее собрание глав МИД ЕС в Брюсселе 16 декабря может быть "удачным моментом", чтобы сделать подобный шаг", - говорится в публикации со ссылкой на двух неназванных евродипломатов.
При этом один из собеседников издания считает, что предложение ввести санкции может поступить в любое время, в том числе уже и на этой неделе.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
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В миреГрузияБрюссельКайя КалласСаломе ЗурабишвилиPoliticoЕвросоюзПротесты в Грузии — 2024
 
 
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