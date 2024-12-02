https://ria.ru/20241202/egipet-1986887798.html

МИД Египта заявил о необходимости давления на Израиль для открытия КПП

МИД Египта заявил о необходимости давления на Израиль для открытия КПП - РИА Новости, 02.12.2024

МИД Египта заявил о необходимости давления на Израиль для открытия КПП

Международное сообщество должно оказать давление на Израиль для открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором Газа, заявил министр иностранных... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:23

2024-12-02T15:23

2024-12-02T15:23

в мире

израиль

египет

каир (город)

оон

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917204877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_246c05d4d97b91f8444db342a4ea80d5.jpg

КАИР, 2 дек - РИА Новости. Международное сообщество должно оказать давление на Израиль для открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором Газа, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. "Международное сообщество и в особенности Совет Безопасности ООН должны принять на себя явную ответственность за давление на оккупацию (давление на Израиль - ред.) для открытия контрольно-пропускных пунктов и их настоящей работы", - сказал Абдель Аты в ходе международной гуманитарной конференции по сектору Газа, проходящей в понедельник в египетской столице Каире. Он также отметил, что Египет готов к ввозу большого числа грузовиков с помощью в сектор Газа на ежедневной основе. "В этой связи подчеркиваем приоритетность немедленного вывода израильских войск с палестинской стороны КПП "Рафах", не говоря уже об уходе из Филадельфийского коридора", - добавил глава МИД Египта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,3 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241128/odkb-1986243393.html

https://ria.ru/20241101/oon-1981442448.html

израиль

египет

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, египет, каир (город), оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024