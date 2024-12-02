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МИД Египта заявил о необходимости давления на Израиль для открытия КПП - РИА Новости, 02.12.2024
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15:23 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/egipet-1986887798.html
МИД Египта заявил о необходимости давления на Израиль для открытия КПП
МИД Египта заявил о необходимости давления на Израиль для открытия КПП - РИА Новости, 02.12.2024
МИД Египта заявил о необходимости давления на Израиль для открытия КПП
Международное сообщество должно оказать давление на Израиль для открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором Газа, заявил министр иностранных... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:23
2024-12-02T15:23
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Международное сообщество должно оказать давление на Израиль для открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором Газа, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. "Международное сообщество и в особенности Совет Безопасности ООН должны принять на себя явную ответственность за давление на оккупацию (давление на Израиль - ред.) для открытия контрольно-пропускных пунктов и их настоящей работы", - сказал Абдель Аты в ходе международной гуманитарной конференции по сектору Газа, проходящей в понедельник в египетской столице Каире. Он также отметил, что Египет готов к ввозу большого числа грузовиков с помощью в сектор Газа на ежедневной основе. "В этой связи подчеркиваем приоритетность немедленного вывода израильских войск с палестинской стороны КПП "Рафах", не говоря уже об уходе из Филадельфийского коридора", - добавил глава МИД Египта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,3 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, египет, каир (город), оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Египет, Каир (город), ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МИД Египта заявил о необходимости давления на Израиль для открытия КПП

Глава МИД Египта: мир должен оказать давление на Израиль для открытия КПП в Газе

© AP Photo / Hatem AliКПП "Керем-Шалом"
КПП Керем-Шалом - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Hatem Ali
КПП "Керем-Шалом". Архивное фото
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Международное сообщество должно оказать давление на Израиль для открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором Газа, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты.
"Международное сообщество и в особенности Совет Безопасности ООН должны принять на себя явную ответственность за давление на оккупацию (давление на Израиль - ред.) для открытия контрольно-пропускных пунктов и их настоящей работы", - сказал Абдель Аты в ходе международной гуманитарной конференции по сектору Газа, проходящей в понедельник в египетской столице Каире.
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Он также отметил, что Египет готов к ввозу большого числа грузовиков с помощью в сектор Газа на ежедневной основе.
"В этой связи подчеркиваем приоритетность немедленного вывода израильских войск с палестинской стороны КПП "Рафах", не говоря уже об уходе из Филадельфийского коридора", - добавил глава МИД Египта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,3 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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