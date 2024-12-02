https://ria.ru/20241202/dtp-1986982392.html
На МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей
На МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей - РИА Новости, 02.12.2024
На МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей
Два ДТП с участием пяти автомобилей произошло на внутренней стороне 36-го километра МКАД в столице, на месте работают оперативные службы, движение затруднено,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:13
2024-12-02T23:13
2024-12-02T23:13
происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Два ДТП с участием пяти автомобилей произошло на внутренней стороне 36-го километра МКАД в столице, на месте работают оперативные службы, движение затруднено, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. "️На внутренней стороне 36 километра МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение затруднено на 3 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241202/kostroma-1986922587.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей
На 36-ом километре МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей