https://ria.ru/20241202/dtp-1986982392.html

На МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей

На МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей - РИА Новости, 02.12.2024

На МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей

Два ДТП с участием пяти автомобилей произошло на внутренней стороне 36-го километра МКАД в столице, на месте работают оперативные службы, движение затруднено,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:13

2024-12-02T23:13

2024-12-02T23:13

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Два ДТП с участием пяти автомобилей произошло на внутренней стороне 36-го километра МКАД в столице, на месте работают оперативные службы, движение затруднено, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. "️На внутренней стороне 36 километра МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение затруднено на 3 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241202/kostroma-1986922587.html

москва

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2024

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происшествия, авто, москва