https://ria.ru/20241202/druzhba-1986777072.html
Оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать завод в Шведте
Оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать завод в Шведте - РИА Новости, 02.12.2024
Оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать завод в Шведте
Польский оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой, сообщает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T01:17
2024-12-02T01:17
2024-12-02T01:17
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ВАРШАВА, 2 дек - РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой, сообщает оператор. Ранее Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет. Оператор отключил одну из насосных станций. "В воскресенье была выявлена разгерметизация нефтепровода в районе населенного пункта Пневы, на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в Германии. Сразу же была отключена перекачка на поврежденной нитке, а поставки нефти продолжаются второй ниткой, технические возможности которой полностью обеспечивают потребности клиентов", - говорится в сообщении. Уточняется, что аварийные службы PERN определили место утечки, которое находится в водопропускной трубе под автомагистралью. "После того как место ремонта будет подготовлено, трубопровод будет опорожнен от сырья, часть поврежденного трубопровода будет заменена на новый", - говорится в сообщении. "Причины происшествия на данный момент неизвестны, и их выяснением займется внутренняя комиссия", - сообщил оператор. Ранее представитель PERN сообщил РИА Новости, что компания не исключает никаких причин повреждения трубопровода, в том числе диверсии. Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.
https://ria.ru/20241202/nefteprovod-1986773577.html
https://ria.ru/20241121/serbija-1985006929.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
Оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать завод в Шведте
PERN после аварии на "Дружбе" снабжает НПЗ в немецком Шведте по второй нитке
ВАРШАВА, 2 дек - РИА Новости.
Польский оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой, сообщает оператор
.
Ранее Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет. Оператор отключил одну из насосных станций.
"В воскресенье была выявлена разгерметизация нефтепровода в районе населенного пункта Пневы, на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в Германии. Сразу же была отключена перекачка на поврежденной нитке, а поставки нефти продолжаются второй ниткой, технические возможности которой полностью обеспечивают потребности клиентов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аварийные службы PERN определили место утечки, которое находится в водопропускной трубе под автомагистралью. "После того как место ремонта будет подготовлено, трубопровод будет опорожнен от сырья, часть поврежденного трубопровода будет заменена на новый", - говорится в сообщении.
"Причины происшествия на данный момент неизвестны, и их выяснением займется внутренняя комиссия", - сообщил оператор.
Ранее представитель PERN сообщил РИА Новости, что компания не исключает никаких причин повреждения трубопровода, в том числе диверсии.
Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.