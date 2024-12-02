https://ria.ru/20241202/druzhba-1986777072.html

Оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать завод в Шведте

Оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать завод в Шведте - РИА Новости, 02.12.2024

Оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать завод в Шведте

Польский оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой, сообщает... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T01:17

2024-12-02T01:17

2024-12-02T01:17

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польша

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ВАРШАВА, 2 дек - РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой, сообщает оператор. Ранее Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет. Оператор отключил одну из насосных станций. "В воскресенье была выявлена разгерметизация нефтепровода в районе населенного пункта Пневы, на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в Германии. Сразу же была отключена перекачка на поврежденной нитке, а поставки нефти продолжаются второй ниткой, технические возможности которой полностью обеспечивают потребности клиентов", - говорится в сообщении. Уточняется, что аварийные службы PERN определили место утечки, которое находится в водопропускной трубе под автомагистралью. "После того как место ремонта будет подготовлено, трубопровод будет опорожнен от сырья, часть поврежденного трубопровода будет заменена на новый", - говорится в сообщении. "Причины происшествия на данный момент неизвестны, и их выяснением займется внутренняя комиссия", - сообщил оператор. Ранее представитель PERN сообщил РИА Новости, что компания не исключает никаких причин повреждения трубопровода, в том числе диверсии. Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.

https://ria.ru/20241202/nefteprovod-1986773577.html

https://ria.ru/20241121/serbija-1985006929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша