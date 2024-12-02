https://ria.ru/20241202/drones-1986956618.html
На Украине захотели применить рой дронов
На Украине захотели применить рой дронов - РИА Новости, 02.12.2024
На Украине захотели применить рой дронов
Украинские военные планируют запускать рой дронов в следующем году, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в интервью Reuters. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:01
2024-12-02T20:01
2024-12-02T20:01
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинские военные планируют запускать рой дронов в следующем году, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в интервью Reuters."Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением <...> Мы можем увидеть первые реальные применения роя дронов, хотя и не в массовом масштабе, — сказал он.Чиновник добавил, что в этом году Украина заключила контракт на закупку 1,6 миллиона беспилотников, из которых поставили 1,3 миллиона, включая недорогие FPV-дроны, оснащенные камерами, позволяющими дистанционное пилотирование. По его словам, страна использует и свои системы ИИ.Ранее стало известно, что немецкая компания Helsing начала массовое производство управляемых при помощи искусственного интеллекта боевых беспилотников, которые планируют поставлять Киеву. Как заявили в Мюнхене, новые дроны типа HX-2 будут оборудованы искусственным интеллектом, что позволит им обходить обычные средства радиоэлектронного подавления.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986936041.html
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украина, россия, михаил федоров, нато, мюнхен, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Михаил Федоров, НАТО, Мюнхен, В мире, Киев
На Украине захотели применить рой дронов
ВСУ намерены применить рой дронов в следующем году