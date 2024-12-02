https://ria.ru/20241202/dron-1986983786.html
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 02.12.2024
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:25
2024-12-02T23:25
2024-12-02T23:29
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз, безопасность
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Богомаз, Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: в Брянской области сбили беспилотник ВСУ самолетного типа