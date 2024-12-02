https://ria.ru/20241202/dron-1986955448.html
При атаке дрона на автогазовую заправку в Токмаке ранены шестеро спасателей
При атаке дрона на автогазовую заправку в Токмаке ранены шестеро спасателей - РИА Новости, 02.12.2024
При атаке дрона на автогазовую заправку в Токмаке ранены шестеро спасателей
Шесть сотрудников МЧС пострадали от взрыва при повторной атаке дрона ВСУ на автогазовую заправку в запорожском городе Токмак, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:55
2024-12-02T19:55
2024-12-02T20:03
специальная военная операция на украине
токмак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Шесть сотрудников МЧС пострадали от взрыва при повторной атаке дрона ВСУ на автогазовую заправку в запорожском городе Токмак, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник Балицкий сообщил, что дрон ВСУ атаковал здание администрации Васильевки, один сотрудник пострадал."При повторной атаке БПЛА противника на автогазовую заправочную станцию в городе Токмак пострадали шесть сотрудников МЧС, которые работали на месте ликвидации пожара", - написал Балицкий.По его словам, спасатели получили ожоги разной степени тяжести вследствие взрыва емкости от попадания взрывного элемента. Все пострадавшие доставлены в больницу.
https://ria.ru/20241202/dron-1986934803.html
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токмак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, евгений балицкий, россия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия
При атаке дрона на автогазовую заправку в Токмаке ранены шестеро спасателей
ВСУ атаковали автогазовую заправку в Токмаке, ранены шестеро сотрудников МЧС