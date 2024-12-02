https://ria.ru/20241202/dron-1986934803.html

Дрон ВСУ атаковал администрацию Васильевки в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал администрацию Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2024

Дрон ВСУ атаковал администрацию Васильевки в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал здание администрации города Васильевка в Запорожской области, один сотрудник легко ранен и доставлен в больницу, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:20

2024-12-02T18:20

2024-12-02T18:46

запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал здание администрации города Васильевка в Запорожской области, один сотрудник легко ранен и доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Противник прицельно атаковал БПЛА администрацию города Васильевка. Один сотрудник администрации получил легкое ранение и доставлен в больницу", - написал глава региона.Губернатор подчеркнул, что находится на связи с оперативными службами, опасность повторных ударов сохраняется.

https://ria.ru/20241129/vsu-1986397819.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия