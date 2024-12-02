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Дрон ВСУ атаковал администрацию Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 02.12.2024 (обновлено: 18:46 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/dron-1986934803.html
Дрон ВСУ атаковал администрацию Васильевки в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал администрацию Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2024
Дрон ВСУ атаковал администрацию Васильевки в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал здание администрации города Васильевка в Запорожской области, один сотрудник легко ранен и доставлен в больницу, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:20
2024-12-02T18:46
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал здание администрации города Васильевка в Запорожской области, один сотрудник легко ранен и доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Противник прицельно атаковал БПЛА администрацию города Васильевка. Один сотрудник администрации получил легкое ранение и доставлен в больницу", - написал глава региона.Губернатор подчеркнул, что находится на связи с оперативными службами, опасность повторных ударов сохраняется.
https://ria.ru/20241129/vsu-1986397819.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Россия, Происшествия
Дрон ВСУ атаковал администрацию Васильевки в Запорожской области

Балицкий: при атаке дрона ВСУ на администрацию Васильевки пострадал один человек

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки БПЛА администрации города Васильевка со стороны ВСУ
Последствия атаки БПЛА администрации города Васильевка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки БПЛА администрации города Васильевка со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал здание администрации города Васильевка в Запорожской области, один сотрудник легко ранен и доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Противник прицельно атаковал БПЛА администрацию города Васильевка. Один сотрудник администрации получил легкое ранение и доставлен в больницу", - написал глава региона.
Губернатор подчеркнул, что находится на связи с оперативными службами, опасность повторных ударов сохраняется.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийРоссияПроисшествия
 
 
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