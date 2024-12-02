https://ria.ru/20241202/dron-1986934803.html
Дрон ВСУ атаковал администрацию Васильевки в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал администрацию Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2024
Дрон ВСУ атаковал администрацию Васильевки в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал здание администрации города Васильевка в Запорожской области, один сотрудник легко ранен и доставлен в больницу, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:20
2024-12-02T18:20
2024-12-02T18:46
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986941053_23:0:811:443_1920x0_80_0_0_0c017700fa3f57e718586e6620893af1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал здание администрации города Васильевка в Запорожской области, один сотрудник легко ранен и доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Противник прицельно атаковал БПЛА администрацию города Васильевка. Один сотрудник администрации получил легкое ранение и доставлен в больницу", - написал глава региона.Губернатор подчеркнул, что находится на связи с оперативными службами, опасность повторных ударов сохраняется.
https://ria.ru/20241129/vsu-1986397819.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986941053_121:0:712:443_1920x0_80_0_0_32ce2bd7a9cd16fe7eeb9e00c38c340e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Россия, Происшествия
Дрон ВСУ атаковал администрацию Васильевки в Запорожской области
Балицкий: при атаке дрона ВСУ на администрацию Васильевки пострадал один человек