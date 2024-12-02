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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель автомобиля
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель автомобиля - РИА Новости, 02.12.2024
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель автомобиля
Украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, ранен мужчина, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:08
2024-12-02T18:08
2024-12-02T18:13
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, ранен мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Колотиловка Краснояружского района БПЛА атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением лица самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение", - написал Гладков.Глава региона добавил, что в городе Шебекино в результате обстрела повреждено остекление в двух многоквартирных домах и два легковых автомобиля. В селе Красная Нива Белгородского района вследствие атаки FPV-дрона пробита кровля жилого дома.
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель автомобиля
Гладков: дрон атаковал движущийся автомобиль в Колотиловке, ранен водитель