https://ria.ru/20241202/dron-1986931181.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель автомобиля

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель автомобиля - РИА Новости, 02.12.2024

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель автомобиля

Украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, ранен мужчина, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:08

2024-12-02T18:08

2024-12-02T18:13

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, ранен мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Колотиловка Краснояружского района БПЛА атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением лица самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение", - написал Гладков.Глава региона добавил, что в городе Шебекино в результате обстрела повреждено остекление в двух многоквартирных домах и два легковых автомобиля. В селе Красная Нива Белгородского района вследствие атаки FPV-дрона пробита кровля жилого дома.

https://ria.ru/20241202/obstrel-1986798929.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков