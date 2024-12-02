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Российские военные уничтожили три пикапа в Харьковской области - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/dron-1986876322.html
Российские военные уничтожили три пикапа в Харьковской области
Российские военные уничтожили три пикапа в Харьковской области - РИА Новости, 02.12.2024
Российские военные уничтожили три пикапа в Харьковской области
Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили три украинских пикапа в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:53
2024-12-02T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили три украинских пикапа в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательных подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области с помощью БПЛА были выявлены пикапы с боевиками ВСУ, следовавших на свои позиции для проведения ротации личного состава. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на пикапы противника в движении. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены расчетами FPV-дронов группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по трем пикапам боевиков ВСУ, уточнили в военном ведомстве.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили три пикапа в Харьковской области

Военнослужащие "Севера" с помощью дронов уничтожили три пикапа под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Север" в зоне СВО
Военнослужащий группировки войск Север в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий группировки войск "Север" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили три украинских пикапа в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Военнослужащими разведывательных подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области с помощью БПЛА были выявлены пикапы с боевиками ВСУ, следовавших на свои позиции для проведения ротации личного состава. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на пикапы противника в движении. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены расчетами FPV-дронов группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по трем пикапам боевиков ВСУ, уточнили в военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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