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Российские военные уничтожили три пикапа в Харьковской области

Российские военные уничтожили три пикапа в Харьковской области - РИА Новости, 02.12.2024

Российские военные уничтожили три пикапа в Харьковской области

Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили три украинских пикапа в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:53

2024-12-02T14:53

2024-12-02T14:53

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили три украинских пикапа в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательных подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области с помощью БПЛА были выявлены пикапы с боевиками ВСУ, следовавших на свои позиции для проведения ротации личного состава. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на пикапы противника в движении. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены расчетами FPV-дронов группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по трем пикапам боевиков ВСУ, уточнили в военном ведомстве.

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харьковская область

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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)