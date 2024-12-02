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В Минпромторге заявили об угрозе курьеров для экономики
В Минпромторге заявили об угрозе курьеров для экономики - РИА Новости, 02.12.2024
В Минпромторге заявили об угрозе курьеров для экономики
В сервисах доставки работают миллионы здоровых людей, которых не хватает в других сферах экономики, заявил директор департамента развития внутренней торговли... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:28
2024-12-02T18:28
2024-12-02T23:56
россия
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В сервисах доставки работают миллионы здоровых людей, которых не хватает в других сферах экономики, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, его слова приводит РБК."Популярность сервисов доставки создает для экономики России серьезные проблемы — число курьеров и упаковщиков уже исчисляется миллионами, а в большинстве своем это здоровые, физически сильные люди, которых так не хватает в других секторах экономики", — сказал он.Чиновник также назвал дефицит кадров ключевой проблемой в промышленности и торговле.
https://rsport.ria.ru/20241111/kurer-1983155598.html
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россия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
В Минпромторге заявили об угрозе курьеров для экономики
Кузнецов: в доставках работают люди, которых не хватает в других секторах