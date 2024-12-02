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В Минпромторге заявили об угрозе курьеров для экономики

В Минпромторге заявили об угрозе курьеров для экономики - РИА Новости, 02.12.2024

В Минпромторге заявили об угрозе курьеров для экономики

В сервисах доставки работают миллионы здоровых людей, которых не хватает в других сферах экономики, заявил директор департамента развития внутренней торговли... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:28

2024-12-02T18:28

2024-12-02T23:56

россия

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В сервисах доставки работают миллионы здоровых людей, которых не хватает в других сферах экономики, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, его слова приводит РБК."Популярность сервисов доставки создает для экономики России серьезные проблемы — число курьеров и упаковщиков уже исчисляется миллионами, а в большинстве своем это здоровые, физически сильные люди, которых так не хватает в других секторах экономики", — сказал он.Чиновник также назвал дефицит кадров ключевой проблемой в промышленности и торговле.

https://rsport.ria.ru/20241111/kurer-1983155598.html

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