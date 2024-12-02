https://ria.ru/20241202/donetsk-1986789648.html

В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона на электроподстанцию

В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона на электроподстанцию - РИА Новости, 02.12.2024

В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона на электроподстанцию

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:09

2024-12-02T07:09

2024-12-02T11:27

специальная военная операция на украине

донецк

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безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

беспилотники

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию в Донецке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В Куйбышевском районе Донецка пресечена ночная атака украинского беспилотника на электрическую подстанцию. Ударный БПЛА нес на борту самодельное взрывное устройство на базе кумулятивного боеприпаса", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что всего за прошедшую неделю было обнаружено и перехвачено 120 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом на месте.

https://ria.ru/20241111/dron-1983096626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, россия, донецкая народная республика, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), беспилотники