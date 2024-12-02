https://ria.ru/20241202/donetsk-1986789648.html
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона на электроподстанцию
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона на электроподстанцию - РИА Новости, 02.12.2024
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона на электроподстанцию
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:09
2024-12-02T07:09
2024-12-02T11:27
специальная военная операция на украине
донецк
россия
донецкая народная республика
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986822515_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_0b69aef94fd7114c61460edc19b2ec6d.png
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию в Донецке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В Куйбышевском районе Донецка пресечена ночная атака украинского беспилотника на электрическую подстанцию. Ударный БПЛА нес на борту самодельное взрывное устройство на базе кумулятивного боеприпаса", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что всего за прошедшую неделю было обнаружено и перехвачено 120 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом на месте.
https://ria.ru/20241111/dron-1983096626.html
донецк
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986822515_91:0:1530:1079_1920x0_80_0_0_adde72cea61dc1347eb3010adcb089ec.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, россия, донецкая народная республика, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Беспилотники
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона на электроподстанцию
УФСБ: в Донецке пресекли попытку дрона-камикадзе атаковать электроподстанцию