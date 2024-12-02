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В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона на электроподстанцию - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:09 02.12.2024 (обновлено: 11:27 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/donetsk-1986789648.html
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона на электроподстанцию
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона на электроподстанцию - РИА Новости, 02.12.2024
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона на электроподстанцию
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:09
2024-12-02T11:27
специальная военная операция на украине
донецк
россия
донецкая народная республика
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
беспилотники
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию в Донецке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В Куйбышевском районе Донецка пресечена ночная атака украинского беспилотника на электрическую подстанцию. Ударный БПЛА нес на борту самодельное взрывное устройство на базе кумулятивного боеприпаса", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что всего за прошедшую неделю было обнаружено и перехвачено 120 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом на месте.
https://ria.ru/20241111/dron-1983096626.html
донецк
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донецк, россия, донецкая народная республика, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Беспилотники
В Донецке пресекли попытку атаки украинского дрона на электроподстанцию

УФСБ: в Донецке пресекли попытку дрона-камикадзе атаковать электроподстанцию

© Фото : ДНР Онлайн/TelegramПерехваченный дрон-камикадзе в ДНР
Перехваченный дрон-камикадзе в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : ДНР Онлайн/Telegram
Перехваченный дрон-камикадзе в ДНР
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию в Донецке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Куйбышевском районе Донецка пресечена ночная атака украинского беспилотника на электрическую подстанцию. Ударный БПЛА нес на борту самодельное взрывное устройство на базе кумулятивного боеприпаса", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что всего за прошедшую неделю было обнаружено и перехвачено 120 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Беспилотники
 
 
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