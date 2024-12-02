https://ria.ru/20241202/dollar-1986918954.html

Трамп напрасно угрожает БРИКС долларом, как оружием, пишет Bloomberg

Трамп напрасно угрожает БРИКС долларом, как оружием, пишет Bloomberg - РИА Новости, 02.12.2024

Трамп напрасно угрожает БРИКС долларом, как оружием, пишет Bloomberg

Попытки победившего на выборах президента США Дональда Трампа удержать страны мирового большинства внутри доллароцентричной финансовой системы могут привести к... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:17

2024-12-02T17:17

2024-12-02T18:28

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Попытки победившего на выборах президента США Дональда Трампа удержать страны мирового большинства внутри доллароцентричной финансовой системы могут привести к обратному результату, однако доллар все же останется доминирующей валютой, передает агентство Блумберг со ссылкой на специалистов по рыночным исследованиям. Мнения опрошенных агентством лиц разделились: кто-то убежден, что доллар будет и дальше управлять миром, другие же считают, что процесс отказа некоторых стран от американской валюты не остановить. "Ближайшее будущее все еще за долларом, а идея развивающихся стран о создании собственной единой валюты – несбыточная мечта", – приводит агентство слова Марка Собеля, 40 лет проработавшего в министерстве финансов США. "Доллар остается лидером по нескольким причинам: это самая ликвидная, самая доступная и самая часто используемая в кредитовании валюта в мире", - утверждает аналитик крупной австралийской банковской группы Родриго Катрил. Вместе с тем он признает, что угрозы Трампа лишь ускорят процесс дедолларизации, поскольку страны БРИКС хотят освободиться от "гринбеков". Своими громкими заявлениями и бесконечными постами в соцсетях Трамп лишний раз сотрясает финансовый рынок, нарушая график работы и сна инвесторов по всему миру, считает издание. Однако некоторые участники рынка уже не принимают за чистую монету очередное сообщение будущего президента, расценивая его эффект как "кратковременный". Хотя доминированию доллара на мировом рынке ничто не угрожает, следует из публикации, его долгосрочные перспективы довольно туманны. "С сегодняшнего дня все, кто за пределами США использует доллар для транзакций, будут воспринимать это как ярмо, которое Штаты на них накладывают", – утверждает изданию валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн. Тем сильнее это будет восприниматься как гнет, если США будут проводить эгоистичную политику и в других областях, подчеркнула эксперт. Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.

https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html

https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html

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сша, дональд трамп, брикс, commerzbank , выборы президента сша — 2024, в мире