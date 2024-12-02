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Трамп напрасно угрожает БРИКС долларом, как оружием, пишет Bloomberg - РИА Новости, 02.12.2024
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17:17 02.12.2024 (обновлено: 18:28 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/dollar-1986918954.html
Трамп напрасно угрожает БРИКС долларом, как оружием, пишет Bloomberg
Трамп напрасно угрожает БРИКС долларом, как оружием, пишет Bloomberg - РИА Новости, 02.12.2024
Трамп напрасно угрожает БРИКС долларом, как оружием, пишет Bloomberg
Попытки победившего на выборах президента США Дональда Трампа удержать страны мирового большинства внутри доллароцентричной финансовой системы могут привести к... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:17
2024-12-02T18:28
сша
дональд трамп
брикс
commerzbank
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Попытки победившего на выборах президента США Дональда Трампа удержать страны мирового большинства внутри доллароцентричной финансовой системы могут привести к обратному результату, однако доллар все же останется доминирующей валютой, передает агентство Блумберг со ссылкой на специалистов по рыночным исследованиям. Мнения опрошенных агентством лиц разделились: кто-то убежден, что доллар будет и дальше управлять миром, другие же считают, что процесс отказа некоторых стран от американской валюты не остановить. "Ближайшее будущее все еще за долларом, а идея развивающихся стран о создании собственной единой валюты – несбыточная мечта", – приводит агентство слова Марка Собеля, 40 лет проработавшего в министерстве финансов США. "Доллар остается лидером по нескольким причинам: это самая ликвидная, самая доступная и самая часто используемая в кредитовании валюта в мире", - утверждает аналитик крупной австралийской банковской группы Родриго Катрил. Вместе с тем он признает, что угрозы Трампа лишь ускорят процесс дедолларизации, поскольку страны БРИКС хотят освободиться от "гринбеков". Своими громкими заявлениями и бесконечными постами в соцсетях Трамп лишний раз сотрясает финансовый рынок, нарушая график работы и сна инвесторов по всему миру, считает издание. Однако некоторые участники рынка уже не принимают за чистую монету очередное сообщение будущего президента, расценивая его эффект как "кратковременный". Хотя доминированию доллара на мировом рынке ничто не угрожает, следует из публикации, его долгосрочные перспективы довольно туманны. "С сегодняшнего дня все, кто за пределами США использует доллар для транзакций, будут воспринимать это как ярмо, которое Штаты на них накладывают", – утверждает изданию валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн. Тем сильнее это будет восприниматься как гнет, если США будут проводить эгоистичную политику и в других областях, подчеркнула эксперт. Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html
https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html
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сша, дональд трамп, брикс, commerzbank , выборы президента сша — 2024, в мире
США, Дональд Трамп, БРИКС, Commerzbank , Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп напрасно угрожает БРИКС долларом, как оружием, пишет Bloomberg

Bloomberg: доллар все еще остается доминирующей валютой в мире

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Попытки победившего на выборах президента США Дональда Трампа удержать страны мирового большинства внутри доллароцентричной финансовой системы могут привести к обратному результату, однако доллар все же останется доминирующей валютой, передает агентство Блумберг со ссылкой на специалистов по рыночным исследованиям.
Мнения опрошенных агентством лиц разделились: кто-то убежден, что доллар будет и дальше управлять миром, другие же считают, что процесс отказа некоторых стран от американской валюты не остановить.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС
Вчера, 12:37
"Ближайшее будущее все еще за долларом, а идея развивающихся стран о создании собственной единой валюты – несбыточная мечта", – приводит агентство слова Марка Собеля, 40 лет проработавшего в министерстве финансов США.
"Доллар остается лидером по нескольким причинам: это самая ликвидная, самая доступная и самая часто используемая в кредитовании валюта в мире", - утверждает аналитик крупной австралийской банковской группы Родриго Катрил. Вместе с тем он признает, что угрозы Трампа лишь ускорят процесс дедолларизации, поскольку страны БРИКС хотят освободиться от "гринбеков".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Рубль упал, а хоронят доллар
Вчера, 08:00
Своими громкими заявлениями и бесконечными постами в соцсетях Трамп лишний раз сотрясает финансовый рынок, нарушая график работы и сна инвесторов по всему миру, считает издание. Однако некоторые участники рынка уже не принимают за чистую монету очередное сообщение будущего президента, расценивая его эффект как "кратковременный".
Хотя доминированию доллара на мировом рынке ничто не угрожает, следует из публикации, его долгосрочные перспективы довольно туманны.
"С сегодняшнего дня все, кто за пределами США использует доллар для транзакций, будут воспринимать это как ярмо, которое Штаты на них накладывают", – утверждает изданию валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн. Тем сильнее это будет восприниматься как гнет, если США будут проводить эгоистичную политику и в других областях, подчеркнула эксперт.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе
7 ноября, 02:17
 
СШАДональд ТрампБРИКСCommerzbankВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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