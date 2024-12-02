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Доллар начинает терять привлекательность, заявили в Кремле
Доллар начинает терять привлекательность, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.12.2024
Доллар начинает терять привлекательность, заявили в Кремле
Доллар для целого ряда стран начинает терять свою привлекательность, процесс эрозии идет и набирает силу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:40
2024-12-02T12:40
2024-12-02T18:37
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Доллар для целого ряда стран начинает терять свою привлекательность, процесс эрозии идет и набирает силу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность как резервная валюта. Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он действительно идет и набирает силу”, - сказал Песков журналистам. Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
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Россия, США, Дмитрий Песков, БРИКС, В мире
Доллар начинает терять привлекательность, заявили в Кремле
Песков заявил о потере долларом привлекательности для целого ряда стран