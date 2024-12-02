https://ria.ru/20241202/dollar-1986844908.html

Доллар начинает терять привлекательность, заявили в Кремле

Доллар начинает терять привлекательность, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.12.2024

Доллар начинает терять привлекательность, заявили в Кремле

Доллар для целого ряда стран начинает терять свою привлекательность, процесс эрозии идет и набирает силу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:40

2024-12-02T12:40

2024-12-02T18:37

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Доллар для целого ряда стран начинает терять свою привлекательность, процесс эрозии идет и набирает силу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность как резервная валюта. Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он действительно идет и набирает силу”, - сказал Песков журналистам. Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.

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россия, сша, дмитрий песков, брикс, в мире