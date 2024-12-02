https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html

В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС

В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС - РИА Новости, 02.12.2024

В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС

Попытки Вашингтона принуждать другие страны пользоваться долларом могут подтолкнуть их к переходу на расчеты в национальных валютах, заявил журналистам... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:37

2024-12-02T12:37

2024-12-02T13:29

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Попытки Вашингтона принуждать другие страны пользоваться долларом могут подтолкнуть их к переходу на расчеты в национальных валютах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести для стран БРИКС стопроцентные пошлины, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной валюты. "Если США будут с использованием силы, как они говорят, экономически, какого-то воздействия принуждать страны к использованию доллара, наверное, это еще больше усилит эти тенденции по переходу на национальные валюты", — сказал Песков.Он отметил, что речь идет не только о БРИКС — все больше государств начинают переходить на национальные валюты. Доллар же теряет привлекательность для этих стран как резервная валюта, добавил пресс-секретарь."Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он действительно идет и набирает силу", — заключил Песков.Президент Владимир Путин называл актуальной задачей стимулирование использования странами БРИКС национальных валют для торговли и инвестиций. Но о создании единой валюты сообщества, по его словам, говорить пока рано.

https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html

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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, брикс, в мире