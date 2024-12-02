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В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС - РИА Новости, 02.12.2024
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12:37 02.12.2024 (обновлено: 13:29 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html
В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС
В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС - РИА Новости, 02.12.2024
В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС
Попытки Вашингтона принуждать другие страны пользоваться долларом могут подтолкнуть их к переходу на расчеты в национальных валютах, заявил журналистам... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:37
2024-12-02T13:29
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Попытки Вашингтона принуждать другие страны пользоваться долларом могут подтолкнуть их к переходу на расчеты в национальных валютах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести для стран БРИКС стопроцентные пошлины, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной валюты. &quot;Если США будут с использованием силы, как они говорят, экономически, какого-то воздействия принуждать страны к использованию доллара, наверное, это еще больше усилит эти тенденции по переходу на национальные валюты&quot;, — сказал Песков.Он отметил, что речь идет не только о БРИКС — все больше государств начинают переходить на национальные валюты. Доллар же теряет привлекательность для этих стран как резервная валюта, добавил пресс-секретарь."Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он действительно идет и набирает силу", — заключил Песков.Президент Владимир Путин называл актуальной задачей стимулирование использования странами БРИКС национальных валют для торговли и инвестиций. Но о создании единой валюты сообщества, по его словам, говорить пока рано.
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, брикс, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, БРИКС, В мире
В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС

Песков: принуждение стран к использованию доллара усилит переход на нацвалюты

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Попытки Вашингтона принуждать другие страны пользоваться долларом могут подтолкнуть их к переходу на расчеты в национальных валютах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести для стран БРИКС стопроцентные пошлины, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной валюты.
«

"Если США будут с использованием силы, как они говорят, экономически, какого-то воздействия принуждать страны к использованию доллара, наверное, это еще больше усилит эти тенденции по переходу на национальные валюты", — сказал Песков.

Он отметил, что речь идет не только о БРИКС — все больше государств начинают переходить на национальные валюты.
Доллар же теряет привлекательность для этих стран как резервная валюта, добавил пресс-секретарь.
"Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он действительно идет и набирает силу", — заключил Песков.
Президент Владимир Путин называл актуальной задачей стимулирование использования странами БРИКС национальных валют для торговли и инвестиций. Но о создании единой валюты сообщества, по его словам, говорить пока рано.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Вчера, 08:00
 
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