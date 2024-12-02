https://ria.ru/20241202/dobrovoltsy-1986789107.html

Командир отряда добровольцев "Тигр" рассказал о личном составе группы

Командир отряда добровольцев "Тигр" рассказал о личном составе группы - РИА Новости, 02.12.2024

Командир отряда добровольцев "Тигр" рассказал о личном составе группы

В приморском добровольческом отряде "Тигр" наравне со всеми служат представители власти, сообщил РИА Новости командир этого отряда с позывным "Кубинец". РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T06:55

2024-12-02T06:55

2024-12-02T06:59

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КУРСК, 2 дек - РИА Новости. В приморском добровольческом отряде "Тигр" наравне со всеми служат представители власти, сообщил РИА Новости командир этого отряда с позывным "Кубинец". "У меня здесь есть ребята, которые являются замами глав городов Приморского края, главы районов. Есть представители и федеральных структур… естественно, дальневосточники, все, кто из Приморского края, они, конечно же, хотят служить в нашем отряде, в приморском. Ну и представители федеральных структур, которые дислоцируются там, на Дальнем Востоке, ну, конечно же, они тоже приезжают и, в общем-то, свой контракт служат здесь, в нашем отряде", - сказал собеседник агентства. По его словам, никаких поблажек у представителей власти нет, они заключают обычный контракт и служат наравне со всеми. "Кубинец" привел пример: к нему в подразделение пришел на контракт полковник в отставке, но все командные места были заняты, и он отправил его служить в пехотное подразделение пулеметчиком. Или замглавы района служил артиллеристом, потому что имел профильное образование. "Должность, которую человек занимал на гражданке, она вообще абсолютно здесь не влияет", - добавил командир отряда. "Огромное количество людей скоро вернется с фронта, и с ними нужно уметь разговаривать на одном языке. Власть и народ, они должны быть, в общем-то, на одном уровне. Поэтому это правильная история, и очень хорошо, что многие представители органов муниципальной власти, государственной власти принимают решения и отдают свой гражданский долг здесь, на фронте", - сказал боец.

https://ria.ru/20241128/rossiya-1986126861.html

https://ria.ru/20241117/krym-1984232199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, дальний восток, безопасность, сво, добровольцы