https://ria.ru/20241202/dnr-1986952691.html
Путин проверил, ездил ли ректор Петербургского горного университета в ДНР
Путин проверил, ездил ли ректор Петербургского горного университета в ДНР - РИА Новости, 02.12.2024
Путин проверил, ездил ли ректор Петербургского горного университета в ДНР
Президент России Владимир Путин проверил, ездил ли ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в Донбасс. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:03
2024-12-02T20:03
2024-12-02T20:03
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проверил, ездил ли ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в Донбасс. "Владимир Стефанович приезжал к вам?" - спросил Путин у ректора Донбасского государственного технического университета Дмитрия Вишневского во время встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых. Вишневский ответил российскому лидеру, что Литвиненко не приезжал, но он очень четко контролирует процесс. "Хорошо. Контролирует издалека?" - сказал Путин. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241202/putin-1986948409.html
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россия, донбасс, владимир путин, владимир литвиненко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Литвиненко
Путин проверил, ездил ли ректор Петербургского горного университета в ДНР
Путин проверил, ездил ли ректор Горного университета Литвиненко в Донбасс