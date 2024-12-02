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Путин проверил, ездил ли ректор Петербургского горного университета в ДНР - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/dnr-1986952691.html
Путин проверил, ездил ли ректор Петербургского горного университета в ДНР
Путин проверил, ездил ли ректор Петербургского горного университета в ДНР - РИА Новости, 02.12.2024
Путин проверил, ездил ли ректор Петербургского горного университета в ДНР
Президент России Владимир Путин проверил, ездил ли ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в Донбасс. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:03
2024-12-02T20:03
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
владимир путин
владимир литвиненко
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проверил, ездил ли ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в Донбасс. "Владимир Стефанович приезжал к вам?" - спросил Путин у ректора Донбасского государственного технического университета Дмитрия Вишневского во время встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых. Вишневский ответил российскому лидеру, что Литвиненко не приезжал, но он очень четко контролирует процесс. "Хорошо. Контролирует издалека?" - сказал Путин. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241202/putin-1986948409.html
https://ria.ru/20241202/putin-1986938163.html
россия
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россия, донбасс, владимир путин, владимир литвиненко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Литвиненко
Путин проверил, ездил ли ректор Петербургского горного университета в ДНР

Путин проверил, ездил ли ректор Горного университета Литвиненко в Донбасс

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРектор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проверил, ездил ли ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в Донбасс.
"Владимир Стефанович приезжал к вам?" - спросил Путин у ректора Донбасского государственного технического университета Дмитрия Вишневского во время встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин пообещал поскрести по сусекам для финансирования проекта в Арктике
Вчера, 19:12
Вишневский ответил российскому лидеру, что Литвиненко не приезжал, но он очень четко контролирует процесс.
"Хорошо. Контролирует издалека?" - сказал Путин.
Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Условие для прогресса". Путин рассказал, что ждет российскую науку
Вчера, 18:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВладимир ПутинВладимир Литвиненко
 
 
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