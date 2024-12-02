https://ria.ru/20241202/diversant-1986824902.html
Доброволец отряда "БАРС-16" помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО
Доброволец отряда "БАРС-16" помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО - РИА Новости, 02.12.2024
Доброволец отряда "БАРС-16" помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО
Доброволец отряда "БАРС-16" Сергей Калашников выявил и помог уничтожить группу диверсантов в зоне спецоперации, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:41
2024-12-02T11:41
2024-12-02T11:41
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818596581_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_4557ef48e0d42f167be0bc6eac490b66.jpg
ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Доброволец отряда "БАРС-16" Сергей Калашников выявил и помог уничтожить группу диверсантов в зоне спецоперации, сообщили в министерстве обороны РФ. "Неся службу на наблюдательном посту, доброволец отряда "БАРС-16" Сергей Калашников вел воздушную разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата. Осуществляя полет над прилегающим лесным массивом, Сергей обнаружил группу украинских боевиков, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, движущуюся в направлении позиций отряда", - рассказали в МО. Калашников передал координаты расположения противника командованию отряда. "На основании переданных Сергеем данных по группе боевиков был нанесен минометный удар. Наблюдая за полем боя, Сергей Калашников заметил, что часть вражеских диверсантов, уцелевшая в ходе залпа, укрылась в овраге, и скорректировал огонь минометчика. Повторным залпом оставшиеся в живых боевики были ликвидированы", - дополнили в МО.
https://ria.ru/20241108/bars-1982578222.html
https://ria.ru/20241128/rossiya-1986126861.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818596581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_192e75572d22bc980d98f5de860f5709.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Россия
Доброволец отряда "БАРС-16" помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО
Доброволец "БАРС-16" Калашников помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО
ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Доброволец отряда "БАРС-16" Сергей Калашников выявил и помог уничтожить группу диверсантов в зоне спецоперации, сообщили в министерстве обороны РФ.
"Неся службу на наблюдательном посту, доброволец отряда "БАРС-16" Сергей Калашников вел воздушную разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата. Осуществляя полет над прилегающим лесным массивом, Сергей обнаружил группу украинских боевиков, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, движущуюся в направлении позиций отряда", - рассказали в МО.
Калашников передал координаты расположения противника командованию отряда.
"На основании переданных Сергеем данных по группе боевиков был нанесен минометный удар. Наблюдая за полем боя, Сергей Калашников заметил, что часть вражеских диверсантов, уцелевшая в ходе залпа, укрылась в овраге, и скорректировал огонь минометчика. Повторным залпом оставшиеся в живых боевики были ликвидированы", - дополнили в МО.