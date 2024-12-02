https://ria.ru/20241202/diversant-1986824902.html

Доброволец отряда "БАРС-16" помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО

Доброволец отряда "БАРС-16" помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО - РИА Новости, 02.12.2024

Доброволец отряда "БАРС-16" помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО

Доброволец отряда "БАРС-16" Сергей Калашников выявил и помог уничтожить группу диверсантов в зоне спецоперации, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:41

2024-12-02T11:41

2024-12-02T11:41

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Доброволец отряда "БАРС-16" Сергей Калашников выявил и помог уничтожить группу диверсантов в зоне спецоперации, сообщили в министерстве обороны РФ. "Неся службу на наблюдательном посту, доброволец отряда "БАРС-16" Сергей Калашников вел воздушную разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата. Осуществляя полет над прилегающим лесным массивом, Сергей обнаружил группу украинских боевиков, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, движущуюся в направлении позиций отряда", - рассказали в МО. Калашников передал координаты расположения противника командованию отряда. "На основании переданных Сергеем данных по группе боевиков был нанесен минометный удар. Наблюдая за полем боя, Сергей Калашников заметил, что часть вражеских диверсантов, уцелевшая в ходе залпа, укрылась в овраге, и скорректировал огонь минометчика. Повторным залпом оставшиеся в живых боевики были ликвидированы", - дополнили в МО.

https://ria.ru/20241108/bars-1982578222.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, россия