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Доброволец отряда "БАРС-16" помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/diversant-1986824902.html
Доброволец отряда "БАРС-16" помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО
Доброволец отряда "БАРС-16" помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО - РИА Новости, 02.12.2024
Доброволец отряда "БАРС-16" помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО
Доброволец отряда "БАРС-16" Сергей Калашников выявил и помог уничтожить группу диверсантов в зоне спецоперации, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:41
2024-12-02T11:41
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Доброволец отряда "БАРС-16" Сергей Калашников выявил и помог уничтожить группу диверсантов в зоне спецоперации, сообщили в министерстве обороны РФ. "Неся службу на наблюдательном посту, доброволец отряда "БАРС-16" Сергей Калашников вел воздушную разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата. Осуществляя полет над прилегающим лесным массивом, Сергей обнаружил группу украинских боевиков, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, движущуюся в направлении позиций отряда", - рассказали в МО. Калашников передал координаты расположения противника командованию отряда. "На основании переданных Сергеем данных по группе боевиков был нанесен минометный удар. Наблюдая за полем боя, Сергей Калашников заметил, что часть вражеских диверсантов, уцелевшая в ходе залпа, укрылась в овраге, и скорректировал огонь минометчика. Повторным залпом оставшиеся в живых боевики были ликвидированы", - дополнили в МО.
https://ria.ru/20241108/bars-1982578222.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Россия
Доброволец отряда "БАРС-16" помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО

Доброволец "БАРС-16" Калашников помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкДоброволец отряда "Барс-16" на передовой в зоне СВО
Доброволец отряда Барс-16 на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Доброволец отряда "Барс-16" на передовой в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Доброволец отряда "БАРС-16" Сергей Калашников выявил и помог уничтожить группу диверсантов в зоне спецоперации, сообщили в министерстве обороны РФ.
"Неся службу на наблюдательном посту, доброволец отряда "БАРС-16" Сергей Калашников вел воздушную разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата. Осуществляя полет над прилегающим лесным массивом, Сергей обнаружил группу украинских боевиков, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, движущуюся в направлении позиций отряда", - рассказали в МО.
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Калашников передал координаты расположения противника командованию отряда.
"На основании переданных Сергеем данных по группе боевиков был нанесен минометный удар. Наблюдая за полем боя, Сергей Калашников заметил, что часть вражеских диверсантов, уцелевшая в ходе залпа, укрылась в овраге, и скорректировал огонь минометчика. Повторным залпом оставшиеся в живых боевики были ликвидированы", - дополнили в МО.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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