https://ria.ru/20241202/diktant-1986890040.html
Всероссийский математический диктант прошел в День математики
Всероссийский математический диктант прошел в День математики - РИА Новости, 02.12.2024
Всероссийский математический диктант прошел в День математики
Всероссийский математический диктант прошел по всей стране в честь Дня математика, который отмечается в России 1 декабря, сообщает организатор диктанта -... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:34
2024-12-02T15:34
2024-12-02T15:34
общество
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Всероссийский математический диктант прошел по всей стране в честь Дня математика, который отмечается в России 1 декабря, сообщает организатор диктанта - Т-Банк.Диктант можно было сдать дистанционно и офлайн в офисе банка в Москве. Его участники смогли проверить свои знания и навыки в области математики, а также прослушать лекции от профессоров ведущих вузов страны – МФТИ, МГУ, Центрального университета и НИУ ВШЭ.Диктант стал одним из центральных событий масштабного образовательного проекта Т-Банка "Т-Математика", созданного для учителей, родителей, школьников, студентов, ИТ-специалистов и всех желающих в целях популяризации математики. В инициативу входит ряд бесплатных образовательных проектов — в мероприятиях, включая Всероссийский математический диктант, уже приняли участие более 70 тысяч человек.По словам вице-президента Т-Банка, директора по продукту и технологиям Константина Маркелова, диктант планируется сделать ежегодным."Математика лежит в основе нашего бизнеса. Все наши решения мы принимаем с точки зрения науки. И к бизнесу относимся как к науке, а математика — королева наук. Кроме того, математика — это лучший тренажер и разминка для мозгов. Мы намерены повторить успех тотального диктанта, чтобы в каждом уголке нашей страны, в каждой школе все дети и взрослые могли принимать участие и кайфовать от самого процесса" - приводятся в сообщении слова Маркелова.Директор инженерных исследований Т-Банка Станислав Моисеев добавил, что банк в реализации образовательных проектов активно сотрудничает с российскими вузами."Мы взаимодействуем с большим количеством вузов в стране, читаем образовательные курсы по разным дисциплинам, по искусственному интеллекту, анализу данных, и надеемся, что совместно с вузами сможем воспитывать и образовывать подрастающее поколение, которое потом станет лидером ИТ", - сказал он.В Т-Банке добавили, что в День математика в мобильном приложении банка (0+) запущен бесплатный математический тренажер, помогающий повысить уровень финансовой грамотности и изучить пошаговое решение задач по математике.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, т-банк (ао «тинькофф банк»), россия, москва, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Россия, Москва, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Всероссийский математический диктант прошел в День математики
Т-Банк: в честь Дня математика был проведен Всероссийский математический диктант
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Всероссийский математический диктант прошел по всей стране в честь Дня математика, который отмечается в России 1 декабря, сообщает организатор диктанта - Т-Банк.
Диктант можно было сдать дистанционно и офлайн в офисе банка в Москве
. Его участники смогли проверить свои знания и навыки в области математики, а также прослушать лекции от профессоров ведущих вузов страны – МФТИ
, МГУ, Центрального университета и НИУ ВШЭ
.
Диктант стал одним из центральных событий масштабного образовательного проекта Т-Банка "Т-Математика", созданного для учителей, родителей, школьников, студентов, ИТ-специалистов и всех желающих в целях популяризации математики. В инициативу входит ряд бесплатных образовательных проектов — в мероприятиях, включая Всероссийский математический диктант, уже приняли участие более 70 тысяч человек.
По словам вице-президента Т-Банка, директора по продукту и технологиям Константина Маркелова
, диктант планируется сделать ежегодным.
"Математика лежит в основе нашего бизнеса. Все наши решения мы принимаем с точки зрения науки. И к бизнесу относимся как к науке, а математика — королева наук. Кроме того, математика — это лучший тренажер и разминка для мозгов. Мы намерены повторить успех тотального диктанта, чтобы в каждом уголке нашей страны, в каждой школе все дети и взрослые могли принимать участие и кайфовать от самого процесса" - приводятся в сообщении слова Маркелова.
Директор инженерных исследований Т-Банка Станислав Моисеев добавил, что банк в реализации образовательных проектов активно сотрудничает с российскими вузами.
"Мы взаимодействуем с большим количеством вузов в стране, читаем образовательные курсы по разным дисциплинам, по искусственному интеллекту, анализу данных, и надеемся, что совместно с вузами сможем воспитывать и образовывать подрастающее поколение, которое потом станет лидером ИТ", - сказал он.
В Т-Банке добавили, что в День математика в мобильном приложении банка (0+) запущен бесплатный математический тренажер, помогающий повысить уровень финансовой грамотности и изучить пошаговое решение задач по математике.