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СК назвал действия главы красноярской семьи причиной трагедии - РИА Новости, 02.12.2024
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13:12 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/dikhlofos-1986852993.html
СК назвал действия главы красноярской семьи причиной трагедии
СК назвал действия главы красноярской семьи причиной трагедии - РИА Новости, 02.12.2024
СК назвал действия главы красноярской семьи причиной трагедии
Яды от дихлофоса, который хаотично распылял глава отравившейся семьи в Красноярском крае, попали на все поверхности дома и вещи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:12
2024-12-02T13:12
происшествия
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 2 дек – РИА Новости. Яды от дихлофоса, который хаотично распылял глава отравившейся семьи в Красноярском крае, попали на все поверхности дома и вещи, сообщили РИА Новости в региональном СК РФ. "Он (глава семьи – ред.) брызгал везде, то есть хаотично распылял. Эксперты говорят, что в результате попадания через еду, вдыхания через нос, контакта с игрушками, контакта с одеждой, контакта с бытовыми предметами - всё это повлекло отравление этих органов и последующую смерть", - сказал собеседник агентства, отметив, что отец проходит по делу в настоящий момент, как свидетель. Трагедия произошла более двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик, в момент трагедии мать была на девятом месяце беременности. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. В понедельник, 2 декабря региональный СК, по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, назвал причину смерти детей – инсектициды.
https://ria.ru/20241129/peterburg-1986391641.html
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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал действия главы красноярской семьи причиной трагедии

СК: дихлофос, который распылял глава красноярской семьи, попал на поверхности

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramРасследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 дек – РИА Новости. Яды от дихлофоса, который хаотично распылял глава отравившейся семьи в Красноярском крае, попали на все поверхности дома и вещи, сообщили РИА Новости в региональном СК РФ.
"Он (глава семьи – ред.) брызгал везде, то есть хаотично распылял. Эксперты говорят, что в результате попадания через еду, вдыхания через нос, контакта с игрушками, контакта с одеждой, контакта с бытовыми предметами - всё это повлекло отравление этих органов и последующую смерть", - сказал собеседник агентства, отметив, что отец проходит по делу в настоящий момент, как свидетель.
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29 ноября, 11:13
Трагедия произошла более двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик, в момент трагедии мать была на девятом месяце беременности.
Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.
В понедельник, 2 декабря региональный СК, по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, назвал причину смерти детей – инсектициды.
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до пяти
30 ноября, 11:13
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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