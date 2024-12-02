https://ria.ru/20241202/den_yurista-1913155029.html
День юриста в России
День юриста в России - РИА Новости, 02.12.2024
День юриста в России
3 декабря в России отмечается День юриста. Указ об установлении праздника был подписан 4 февраля 2008 года президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:15
2024-12-02T13:15
2024-12-02T13:15
справки
россия
день юриста
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3 декабря в России отмечается День юриста. Указ об установлении праздника был подписан 4 февраля 2008 года президентом РФ Владимиром Путиным. Возникновение юриспруденции в РоссииВ России юриспруденция как наука возникла в XVIII веке. Однако поначалу юристы петровского времени занимались не столько теоретической обработкой права, сколько его систематизацией, упорядочиванием разрозненных, противоречивых актов. В стране были свои теоретики-самоучки, знавшие римское, европейское, византийское право и создавшие уникальные кодексы законов. Так, создателем Судебника 1497 года был Владимир Гусев, комиссию по выработке проекта Соборного Уложения 1649 года возглавлял князь Никита Одоевский. В 1724 году в открывшейся по велению Петра I Петербургской Академии наук появились первые ученые-правоведы. В 1755 году с открытием Московского университета юридическая наука получила новый импульс развития: в заведении был образован юридический факультет. Преподавание юридических наук в России начали приглашенные Петром I немецкие юристы. Здесь же создал свою первую научную школу и русский профессор, доктор гражданского и церковного права Семен Десницкий, из его трудов наиболее известным стало "Представление об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи". Огромный вклад в изучение русского права внесли историки Василий Татищев, Иван Третьяков, Федор Баузе, Захар Горюшкин, Павел Ягужинский, Александр Радищев, Константин Победоносцев, Борис Чичерин и другие. Ими были изданы многие тексты законов, начато изучение проблем становления российской государственности, формирования сословий, феодального землевладения, обычного права народов империи.В XIX веке к их трудам прибавились сочинения известных историков государства и права Александра Градовского, Михаила Владимирского-Буданова.20 сентября (8 сентября по старому стилю) 1802 года Манифестом Александра I "Об учреждении министерств" было создано министерство юстиции России. Этим же документом в составе правительства предусматривалась должность министра юстиции, одновременно он являлся генерал-прокурором Российской империи.Первым министром юстиции был утвержден выдающийся русский поэт и государственный деятель Гавриил Державин. Настоящим прорывом в юридической сфере вообще и юридической науке в частности стала судебная реформа 1864 года, которая ввела образовательный ценз (высшее юридическое образование) для судей, адвокатов, прокуроров, судебных следователей и других судейских чинов. После проведенной реформы полномочия министерства юстиции расширились. Ведомство осуществляло руководство судебными органами, управление межевой и тюремной частями, нотариатом, ввело институты мировых судей и присяжных заседателей, напрямую руководило прокуратурой и пр.С середины XIX века министры юстиции председательствовали в Международном трибунале, были членами постоянной Международной палаты Третейского суда в Гааге.В числе известных юристов того столетия – Михаил Сперанский, Никита Крылов, Константин Победоносцев, Сергей Баршев и другие.После Октябрьской революции 1917 года министерство юстиции было преобразовано в Народный комиссариат (Наркомат) юстиции.Юриспруденция в СССРВ первые годы существования СССР юристы-практики подлежали мобилизации для государственного строительства. 11 мая 1920 года Советом народных комиссаров РСФСР было издано постановление "О регистрации лиц с высшим юридическим образованием", согласно которому указанные лица были обязаны в три дня зарегистрироваться в отделах учета и распределения рабочей силы. Промедление с регистрацией приравнивалось к дезертирству и каралось судом. В системе министерства юстиции СССР были созданы научно-исследовательские криминалистические лаборатории и Всесоюзный институт юридических наук.Именно по инициативе Минюста РСФСР в 1957 году (впервые в российском праве) в текст УПК РСФСР было включено понятие "презумпция невиновности".В 1963 году Министерство юстиции СССР было упразднено, однако 30 августа 1970 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ по воссозданию органов юстиции. В тот же день был издан указ о создании в структуре Минюста Всероссийского института усовершенствования работников юстиции.В числе видных советских юристов и правоведов были Николай Крыленко, Петр Стучка, Владимир Теребилов, Владимир Кудрявцев и другие. Современное развитие юридической профессииВ постперестроечной России роль и значение профессии юриста коренным образом изменились, повысились ее авторитет и популярность, возникли новые юридические специальности (мировые судьи, судебные приставы, частные нотариусы и пр.), изменились структура, методы и формы высшего юридического образования; возникли новые объединения юристов (нотариальные палаты, ассоциации юридических вузов, союзы адвокатов и пр.).В России действуют несколько федеральных и десятки региональных общественных и некоммерческих корпоративных организаций юристов и их ассоциаций. С инициативой учреждения профессионального праздника День юриста в Ассоциацию юристов России обратились депутаты Московской областной Думы. До этого в РФ отмечали только День работника прокуратуры и День специалиста юридической службы. Однако эти категории юристов не включают специалистов сферы правотворчества, правореализации и иных областей создания и применения норм права.29 января 2008 года на съезде Ассоциации юристов России идею учреждения праздника поддержал первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев.День юриста предлагалось отмечать 28 февраля – в день памяти великого князя киевского Ярослава Мудрого, положившего начало старейшему своду законов "Русская правда".Также фигурировало 22 января – в этот день в 1724 году Сенатом был рассмотрен проект положения об учреждении Академии наук и художеств, в составе которой был учрежден юридический факультет.Профессиональное признание и наградыВ итоге первый в новейшей истории России День юриста отмечался 3 декабря 2008 года. В этот день, 20 ноября по старому стилю, в 1864 году в России была принята серия законов, ставших основой судебной реформы. Именно эту дату вплоть до 1917 года считали своим профессиональным праздником российские правоведы. С 2009 года в День юриста Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" присуждает высшую юридическую премию России "Юрист года". Ежегодно награду вручают юристам, внесшим значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, значительный вклад в развитие российской юридической науки. Премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, день юриста
Справки, Россия, День юриста
3 декабря в России отмечается День юриста
. Указ об установлении праздника был подписан 4 февраля 2008 года президентом РФ Владимиром Путиным.
Возникновение юриспруденции в России
В России юриспруденция как наука возникла в XVIII веке
. Однако поначалу юристы петровского времени занимались не столько теоретической обработкой права, сколько его систематизацией, упорядочиванием разрозненных, противоречивых актов. В стране были свои теоретики-самоучки
, знавшие римское, европейское, византийское право и создавшие уникальные кодексы законов. Так, создателем Судебника 1497 года был Владимир Гусев, комиссию по выработке проекта Соборного Уложения 1649 года возглавлял
князь Никита Одоевский.
В 1724 году в открывшейся по велению Петра I
Петербургской Академии наук появились
первые ученые-правоведы.
В 1755 году с открытием Московского университета юридическая наука получила
новый импульс развития: в заведении был образован юридический факультет.
Преподавание юридических наук в России начали
приглашенные Петром I немецкие юристы. Здесь же создал свою первую научную школу и русский профессор, доктор гражданского и церковного права Семен Десницкий, из его трудов наиболее известным стало "Представление об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи".
Огромный вклад в изучение русского права внесли историки
Василий Татищев, Иван Третьяков, Федор Баузе, Захар Горюшкин, Павел Ягужинский, Александр Радищев
, Константин Победоносцев, Борис Чичерин и другие
. Ими были изданы многие тексты законов, начато изучение проблем становления российской государственности, формирования сословий, феодального землевладения, обычного права народов империи.
В XIX веке к их трудам прибавились сочинения
известных историков государства и права Александра Градовского, Михаила Владимирского-Буданова
.
20 сентября (8 сентября по старому стилю) 1802 года Манифестом Александра I
"Об учреждении министерств" было создано министерство юстиции России. Этим же документом в составе правительства предусматривалась должность министра юстиции, одновременно он являлся генерал-прокурором Российской империи
.
Первым министром юстиции был утвержден
выдающийся русский поэт и государственный деятель Гавриил Державин
.
Настоящим прорывом в юридической сфере вообще и юридической науке в частности стала судебная реформа 1864 года, которая ввела образовательный ценз
(высшее юридическое образование) для судей, адвокатов, прокуроров, судебных следователей и других судейских чинов. После проведенной реформы полномочия министерства юстиции расширились. Ведомство осуществляло руководство судебными органами, управление межевой и тюремной частями, нотариатом, ввело институты мировых судей и присяжных заседателей, напрямую руководило прокуратурой и пр.
С середины XIX века министры юстиции председательствовали в Международном трибунале, были членами постоянной Международной палаты Третейского суда в Гааге
.
В числе известных юристов того столетия – Михаил Сперанский
, Никита Крылов
, Константин Победоносцев, Сергей Баршев и другие.
После Октябрьской революции 1917 года министерство юстиции было преобразовано в Народный комиссариат (Наркомат) юстиции.
В первые годы существования СССР
юристы-практики подлежали мобилизации для государственного строительства. 11 мая 1920 года Советом народных комиссаров РСФСР
было издано постановление "О регистрации лиц с высшим юридическим образованием", согласно которому указанные лица были обязаны в три дня зарегистрироваться в отделах учета и распределения рабочей силы. Промедление с регистрацией приравнивалось к дезертирству и каралось судом.
В системе министерства юстиции СССР были созданы научно-исследовательские криминалистические лаборатории и Всесоюзный институт юридических наук.
Именно по инициативе Минюста РСФСР в 1957 году (впервые в российском праве) в текст УПК РСФСР было включено понятие "презумпция невиновности".
В 1963 году Министерство юстиции СССР было упразднено, однако 30 августа 1970 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ по воссозданию органов юстиции. В тот же день был издан указ о создании в структуре Минюста Всероссийского института усовершенствования работников юстиции.
В числе видных советских юристов
и правоведов были Николай Крыленко, Петр Стучка, Владимир Теребилов, Владимир Кудрявцев и другие
.
Современное развитие юридической профессии
В постперестроечной России роль и значение профессии юриста коренным образом изменились
, повысились ее авторитет и популярность, возникли новые юридические специальности (мировые судьи, судебные приставы, частные нотариусы и пр.), изменились структура, методы и формы высшего юридического образования; возникли новые объединения юристов (нотариальные палаты, ассоциации юридических вузов, союзы адвокатов и пр.).
В России действуют несколько федеральных и десятки региональных общественных и некоммерческих корпоративных организаций юристов и их ассоциаций.
С инициативой учреждения профессионального праздника День юриста в Ассоциацию юристов России обратились депутаты Московской областной Думы
. До этого в РФ отмечали только День работника прокуратуры и День специалиста юридической службы. Однако эти категории юристов не включают специалистов сферы правотворчества, правореализации и иных областей создания и применения норм права.
29 января 2008 года на съезде Ассоциации юристов России идею учреждения праздника поддержал первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев
.
День юриста предлагалось отмечать 28 февраля – в день памяти великого князя киевского Ярослава Мудрого, положившего начало старейшему своду законов "Русская правда".
Также фигурировало 22 января – в этот день в 1724 году Сенатом был рассмотрен проект положения об учреждении Академии наук и художеств, в составе которой был учрежден юридический факультет.
Профессиональное признание и награды
В итоге первый в новейшей истории России День юриста отмечался 3 декабря 2008 года. В этот день, 20 ноября по старому стилю, в 1864 году в России была принята серия законов, ставших основой судебной реформы. Именно эту дату вплоть до 1917 года считали своим профессиональным праздником российские правоведы.
С 2009 года в День юриста Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России
" присуждает
высшую юридическую премию России "Юрист года".
Ежегодно награду вручают юристам
, внесшим значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, значительный вклад в развитие российской юридической науки. Премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников